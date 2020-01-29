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Маротта: Были уверены в трансфере Эриксена, он выбрал наш футбольный проект

Италия
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Миланский клуб сейчас и правда выглядит привлекательно

Маротта: Были уверены в трансфере Эриксена, он выбрал наш футбольный проект
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Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал о сложностях, с которыми столкнулся его клуб во время подписания Эриксена.

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"Это был очень долгий переговорный процесс. Мы столкнулись с очень серьезным бизнесменом - Даниэлем Леви. Однако мы были уверены в данном трансфере, Эриксен выбрал наш футбольный проект", - заявил Маротта.

"Интер" заплатил за Эриксена 20 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт с "Тоттенхэмом" заканчивался уже летом. С самого начала они предлагали в два раза меньше, но "шпоры" настояли на своем.

Уже сегодня датчанин сможет провести первый матч за новый клуб. "Интер" сыграет против "Фиорентины" в кубке Италии.

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В статье: Кристиан Эриксен Джузеппе Маротта Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Даниел Леви
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