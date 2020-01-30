Антонио жаждет трофеев. Интер - Фиорентина 2:1. Обзор матча и видео голов

В трех последних матчах Серии А "Интер" терял очки, разыграв ничьи с "Аталантой", "Лечче" и "Кальяри". Были проблемы и в кубковом поединке с "Фиорентиной", однако соперника все же удалось дожать в основное время. Голы Мартинеса и Баррела принесли успех "нерадзурри".

В полуфинале Кубка Италии "Интер" сыграет с "Наполи". Смотрите видеообзор поединка 1/4-й финала "Интер" - "Фиорентина"

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Кандрева 44, Барелла 67 - Касерес 60