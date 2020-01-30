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Антонио жаждет трофеев. Интер - Фиорентина 2:1. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Интер - Фиорентина ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 29.01.2020 ⋇ Кубок Италии на UA-Футбол

Антонио жаждет трофеев. Интер - Фиорентина 2:1. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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В трех последних матчах Серии А "Интер" терял очки, разыграв ничьи с "Аталантой", "Лечче" и "Кальяри". Были проблемы и в кубковом поединке с "Фиорентиной", однако соперника все же удалось дожать в основное время. Голы Мартинеса и Баррела принесли успех "нерадзурри".

В полуфинале Кубка Италии "Интер" сыграет с "Наполи". Смотрите видеообзор поединка 1/4-й финала "Интер" - "Фиорентина"

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Кандрева 44, Барелла 67 - Касерес 60

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Кубок Италии Фиорентина (Флоренция)
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