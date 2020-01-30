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Официально: Рома арендовала Карлеса Переса у Барселоны
Будет играть в Италии – до конца сезона точно
Атакующий хавбек каталонской "Барселоны" Карлес Перес официально присоединился к итальянской "Роме" на правах арендного соглашения за 1 миллион евро. В текущем сезоне Перес сыграл в 12 матчах за "Барсу " во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Римляне обязаны выкупить футболиста за 11 миллионов валюты, если футболист будет успешно выступать за "волков". Испанский гранд сможет в будущем получить бонусы в размере 4 миллионов евро.
✅ Official: Carles Perez is now a Roma player!— AS Roma English (@ASRomaEN) January 30, 2020
Even one missing child is one too many. #ASRoma have teamed up with organisations around the world to help the search – including for the seven youngsters featured here. ???? pic.twitter.com/4W33XKVhUF
Также пресс-служба "Барселоны" отметила, что ее предложение "Рома" рассмотрит в приоритете, если каталонцы захотят вернуть Переса обратно в Каталонию. Контракт Карлеса с римлянами рассчитан до лета 2024 года.