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Официально: Рома арендовала Карлеса Переса у Барселоны

Италия
(1 голосов)

Будет играть в Италии – до конца сезона точно

Официально: Рома арендовала Карлеса Переса у Барселоны
Новина українською

Атакующий хавбек каталонской "Барселоны" Карлес Перес официально присоединился к итальянской "Роме" на правах арендного соглашения за 1 миллион евро. В текущем сезоне Перес сыграл в 12 матчах за "Барсу " во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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Римляне обязаны выкупить футболиста за 11 миллионов валюты, если футболист будет успешно выступать за "волков". Испанский гранд сможет в будущем получить бонусы в размере 4 миллионов евро.

Также пресс-служба "Барселоны" отметила, что ее предложение "Рома" рассмотрит в приоритете, если каталонцы захотят вернуть Переса обратно в Каталонию. Контракт Карлеса с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Барселона Рома (Рим) Карлес Перес
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Комментарии (4)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 14:18
Разбегаются как крысы с коробля...
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0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2020 в 14:26
Кто разбегается, как крысы? Ришарлисоны с этого сайта? Я не удивлен... Представляю, как вам всем стыдно...
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0
-2
ysebe1970 (Бровары)
30.01.2020 в 14:38
Месси еще год в этом болоте поиграет и тоже убежит..Надо срочно менять руководство..
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 14:40
О, аленёнок прискакал... Как нам всем стыдно)))...Как ты тут всех опозорил))). Всё, все уходят с ресурса)))
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0
-1

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