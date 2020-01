Официально: Рома арендовала Карлеса Переса у Барселоны

Атакующий хавбек каталонской "Барселоны" Карлес Перес официально присоединился к итальянской "Роме" на правах арендного соглашения за 1 миллион евро. В текущем сезоне Перес сыграл в 12 матчах за "Барсу " во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Римляне обязаны выкупить футболиста за 11 миллионов валюты, если футболист будет успешно выступать за "волков". Испанский гранд сможет в будущем получить бонусы в размере 4 миллионов евро.

✅ Official: Carles Perez is now a Roma player!



Even one missing child is one too many. #ASRoma have teamed up with organisations around the world to help the search – including for the seven youngsters featured here. ???? pic.twitter.com/4W33XKVhUF