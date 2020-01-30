Леао – об Ибрагимовиче: Я привык играть им на PlayStation, а сегодня выдал на него ассист

"Милан" обыграл "Торино" в четвертьфинале Кубка Италии (4:2). Один из мячей "россонери" в дополнительное время забил форвард команды Златан Ибрагимович – после передачи 20-летнего Рафаэля Леао. Интересно, что шведу – 38 лет. Португалец не удержался от комплиментов в адрес более опытного коллеги в своем Instagram, слова подхватило издание Bleacher Report.

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"Я привык играть им на Playstation, а сегодня выдал на него ассист. Никогда не переставайте мечтать".

Златан вернулся в "Милан" в январе. За 5 матчей в Серии А и Кубке страны он дважды отличился. Леао выступает за "россонери" с 2019 года после перехода из "Лилля".