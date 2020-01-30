Пьянич: Лучшие футболисты, с которыми я играл? Тотти и Роналду

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич назвал самых сильных футболистов, с которыми ему приходилось играть.

"Это Криштиану Роналду и Тотти. Франческо делал с мячом все, что он хотел.

Жаль, что я встретил Тотти, когда ему уже было 33-34 года. Я хотел бы получить больше удовольствия от этого", – сказал полузащитник.

Напомним, что Пьянич выступал вместе с Тотти в "Роме".