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Пьянич: Лучшие футболисты, с которыми я играл? Тотти и Роналду

Италия
(2 голосов)

Полузащитник туринского клуба назвал сильные стороны этих футболистов

Пьянич: Лучшие футболисты, с которыми я играл? Тотти и Роналду
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Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич назвал самых сильных футболистов, с которыми ему приходилось играть.

"Это Криштиану Роналду и Тотти. Франческо делал с мячом все, что он хотел.

Жаль, что я встретил Тотти, когда ему уже было 33-34 года. Я хотел бы получить больше удовольствия от этого", – сказал полузащитник.

Напомним, что Пьянич выступал вместе с Тотти в "Роме".

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В статье: Франческо Тотти Миралем Пьянич Ювентус (Турин)
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