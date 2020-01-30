Наполи отклонил предложение Челси по Мертенсу

"Наполи" отклонил предложение "Челси" в размере 8 миллионов евро за бельгийского нападающего Дриса Мертенса, сообщает Tuttomercatoweb.

По словам источника, это уже второй отклоненный неаполитанцами запрос лондонцев по данному футболисту в текущее трансферное окно. Известно, что в 32-летнем Мертенсе также заинтересованы "Интер" и "Рома", но эти клубы, в отличие от "Челси", хотят подписать бельгийца летом 2020 года, когда истечет его контракт с "Наполи".

В сезоне-2019/20 Мертенс провел 22 матча за "Наполи", на его счету 9 мячей и 4 результативные передачи.