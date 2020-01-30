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Трансфер Джана в Боруссию может сорваться

Италия
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У немцев нету денег, чтобы осуществить трансфер

Трансфер Джана в Боруссию может сорваться
Новина українською

Трансфер полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана в дортмундскую "Боруссию" может сорваться, сообщает Sky Sport Italia.

Как пишет источник, "Юве" хочет продать игрока за 25-30 миллионов евро и ждет от "Боруссии" официального предложения. Переход пока не осуществился, потому что у Дортмунда пока нет денег на Джана. Предложения пока не последовало, так как клуб ждет трансфера форварда Пако Алькасера, который может вернуться в Испанию.

26-летний немец в текущем сезоне провел восемь матчей за "Юве" во всех турнирах. Он не попал в заявку на Лигу чемпионов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эмре Джан
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