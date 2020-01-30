Италия
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Пасторе мог оказаться в Китае - трансферу помешал коронавирус
Легионеры отказываются ехать в Поднебесную
Аргентинец Хавьер Пасторе был близок к тому, чтобы покинуть "Рому". Однако трансферу помешал не самый футбольный фактор.
Как сообщает Il Messaggero, вингер вел переговоры с китайским клубам (имя не называется). Однако из-за эпидемии коронавируса, все трансферные переговоры были свернуты.
Старт китайского чемпионата также перенесен, ранее турнир должен был стартовать 22-го февраля. Другие легионеры хотят покинуть Поднебесную.
В текущем сезоне Пасторе смог отдать 1 голевую передачу в 14-ти матчах.
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