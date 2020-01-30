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Пасторе мог оказаться в Китае - трансферу помешал коронавирус

Италия
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Легионеры отказываются ехать в Поднебесную

Пасторе мог оказаться в Китае - трансферу помешал коронавирус
UA-Футбол
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Аргентинец Хавьер Пасторе был близок к тому, чтобы покинуть "Рому". Однако трансферу помешал не самый футбольный фактор.

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Как сообщает Il Messaggero, вингер вел переговоры с китайским клубам (имя не называется). Однако из-за эпидемии коронавируса, все трансферные переговоры были свернуты.

Старт китайского чемпионата также перенесен, ранее турнир должен был стартовать 22-го февраля. Другие легионеры хотят покинуть Поднебесную.

В текущем сезоне Пасторе смог отдать 1 голевую передачу в 14-ти матчах.

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В статье: Хавьер Пасторе Рома (Рим)
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