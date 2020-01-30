  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лечче арендовал у Удинезе конкурента для Шахова
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лечче арендовал у Удинезе конкурента для Шахова

Италия
(1 голосов)

Евгению придется потрудится

Лечче арендовал у Удинезе конкурента для Шахова
Новина українською

"Лечче" арендовал полузащитника "Удинезе" Антонина Барака.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Чех играет в центре полузащиты и является прямым конкурентом украинца Евгения Шахова.

Отметим, что 25-летний хавбек перешел в "Удинезе" в 2017 году из "Славии". В нынешнем сезоне он не имел стабильного место в основном составе, проведя 11 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Удинезе (Удине) Лечче Антонин Барак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...