Италия
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Лечче арендовал у Удинезе конкурента для Шахова
Евгению придется потрудится
"Лечче" арендовал полузащитника "Удинезе" Антонина Барака.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Чех играет в центре полузащиты и является прямым конкурентом украинца Евгения Шахова.
Отметим, что 25-летний хавбек перешел в "Удинезе" в 2017 году из "Славии". В нынешнем сезоне он не имел стабильного место в основном составе, проведя 11 матчей.
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