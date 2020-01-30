Наполи подписал форварда СПАЛа, потратив на трансфер 17 миллионов

"Наполи" продолжает активную работу на трансферном рынке. На этот был подписан форвард из "СПАЛа".

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Андреа Петанья подписал контракт с командой Гаттузо. Сумма трансфера составила 17 миллионов. Неаполитанцы еще на полгода оставил игрока в "СПАЛе". В этом сезоне он забил 8 голов в 21-м матче.

Напомним, что в январе "Наполи" уже подписал Лоботку, Демме и Маттео Политано.