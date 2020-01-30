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Наполи подписал форварда СПАЛа, потратив на трансфер 17 миллионов
И оставил его на полгода в аренде
"Наполи" продолжает активную работу на трансферном рынке. На этот был подписан форвард из "СПАЛа".
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Андреа Петанья подписал контракт с командой Гаттузо. Сумма трансфера составила 17 миллионов. Неаполитанцы еще на полгода оставил игрока в "СПАЛе". В этом сезоне он забил 8 голов в 21-м матче.
Andrea #Petagna is a Napoli player!— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 30, 2020
https://t.co/4kfAm8C2NP
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/LRq7V6ydU9
Напомним, что в январе "Наполи" уже подписал Лоботку, Демме и Маттео Политано.
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