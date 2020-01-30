  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи подписал форварда СПАЛа, потратив на трансфер 17 миллионов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи подписал форварда СПАЛа, потратив на трансфер 17 миллионов

Италия
(1 голосов)

И оставил его на полгода в аренде

Наполи подписал форварда СПАЛа, потратив на трансфер 17 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" продолжает активную работу на трансферном рынке. На этот был подписан форвард из "СПАЛа".

Читайте такжеНаполи может усилить защиту греческим футболистом

Андреа Петанья подписал контракт с командой Гаттузо. Сумма трансфера составила 17 миллионов. Неаполитанцы еще на полгода оставил игрока в "СПАЛе". В этом сезоне он забил 8 голов в 21-м матче.

Напомним, что в январе "Наполи" уже подписал Лоботку, Демме и Маттео Политано.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Андреа Петанья СПАЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...