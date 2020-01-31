Интер ведет переговоры о трансфере 36-летнего форварда

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев может перейти в "Интер", сообщает портал журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Нерадзурри" хотят укрепить атакующую линию в преддверии решающей стадии чемпионской гонки и уже начали работу по возвращению Горана.

Отмечается, что Пандев остается на ведущих ролях в "Дженоа", несмотря на анонсированное ранее завершение карьеры по окончании сезона.

В своей карьере 36-летний футболист выступал также за "Специю", "Анкону", "Лацио", "Наполи" и "Галатасарай". Цвета "Дженоа" защищает с 2015 года. В нынешнем сезоне Пандев провел 18 матчей в чемпионате Италии, забил 5 голов.