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Интер ведет переговоры о трансфере 36-летнего форварда

Италия
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Пандев дважды приходил в миланский клуб, будет ли очередное возвращение?

Интер ведет переговоры о трансфере 36-летнего форварда
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Нападающий "Дженоа" Горан Пандев может перейти в "Интер", сообщает портал журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Нерадзурри" хотят укрепить атакующую линию в преддверии решающей стадии чемпионской гонки и уже начали работу по возвращению Горана.

Отмечается, что Пандев остается на ведущих ролях в "Дженоа", несмотря на анонсированное ранее завершение карьеры по окончании сезона.

В своей карьере 36-летний футболист выступал также за "Специю", "Анкону", "Лацио", "Наполи" и "Галатасарай". Цвета "Дженоа" защищает с 2015 года. В нынешнем сезоне Пандев провел 18 матчей в чемпионате Италии, забил 5 голов.

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В статье: Горан Пандев трансферы Интер (Милан) Дженоа (Генуя)
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