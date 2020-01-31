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Итальянский гранд сделал новое предложение по форварду Челси
Контракт Жиру с Челси заканчивается летом 2020 года
"Интер" надеется подписать нападающего "Челси" Оливье Жиру. Итальянский клуб хочет успеть совершить сделку с 33-летним французом до завершения трансферного окна, сообщает Sky Sports.
Напомним, что Жиру также интересовались "Тоттенхэм", "Барселона", "Глазго Рейнджерс" и "Лацио". Римский клуб готов был предоставить контракт нападающему на 2,5 года с окладом в 3 миллиона евро за сезон.
"Интер" также давно ведет переговоры с Жиру, однако появлялась информация, что миланцы, в конце концов, отказались от сделки.
В нынешнем сезоне Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью.