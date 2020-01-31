Италия
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Команда Малиновского подписала хавбека Ниццы
Тамез с 2018-го года выступает за сборную Камеруна
Полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез стал игроком "Аталанты", сообщает твиттер бергамской команды.
Итальянский клуб взял 25-летнего камерунца с паспортом француза в аренду до конца сезона. Ранее Тамез выступал только во Франции - в "Валенсьене", "Нанси" и "Лилле".
В сезоне 2019/20 хавбек в чемпионате Франции забил один гол в 8 сыгранных матчах.
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