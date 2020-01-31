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Команда Малиновского подписала хавбека Ниццы

Италия
(1 голосов)

Тамез с 2018-го года выступает за сборную Камеруна

Команда Малиновского подписала хавбека Ниццы
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Полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез стал игроком "Аталанты", сообщает твиттер бергамской команды.

Итальянский клуб взял 25-летнего камерунца с паспортом француза в аренду до конца сезона. Ранее Тамез выступал только во Франции - в "Валенсьене", "Нанси" и "Лилле".

В сезоне 2019/20 хавбек в чемпионате Франции забил один гол в 8 сыгранных матчах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ницца
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