Команда Малиновского подписала хавбека Ниццы

Полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез стал игроком "Аталанты", сообщает твиттер бергамской команды.

Итальянский клуб взял 25-летнего камерунца с паспортом француза в аренду до конца сезона. Ранее Тамез выступал только во Франции - в "Валенсьене", "Нанси" и "Лилле".

В сезоне 2019/20 хавбек в чемпионате Франции забил один гол в 8 сыгранных матчах.