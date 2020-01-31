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Благодаря великолепным показателям: Роналду – лучший игрок Серии А в январе

Италия
(1 голосов)

7 голов в 4 матчах и шикарная статистика

Благодаря великолепным показателям: Роналду – лучший игрок Серии А в январе
Новина українською

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии в январе, как сообщает официальный сайт Серии А.

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В 4 матчах уходящего месяца, 34-летний КриРо забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Голевая серия многократного обладателя Золотого мяча в чемпионате Италии составляет 8 матчей, в которых он забил 12 раз. Роналду выиграл в более чем 80% дуэлей 1 на 1 с защитниками оппонентов, также выбив 89 баллов из 100 с точки зрения эффективности в оборонительном прессинге.

Напомним, по итогам прошлого месяца аналогичный приз получил полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Чемпионат Италии
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Комментарии (2)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
31.01.2020 в 17:31
І не тільки в серії А, а й у світі! Порівнянні з ним Мессі здав сильно
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MES QUE UN CLUB
31.01.2020 в 17:04
Хороший показатель.
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