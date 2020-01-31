Благодаря великолепным показателям: Роналду – лучший игрок Серии А в январе

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Италии в январе, как сообщает официальный сайт Серии А.

В 4 матчах уходящего месяца, 34-летний КриРо забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Голевая серия многократного обладателя Золотого мяча в чемпионате Италии составляет 8 матчей, в которых он забил 12 раз. Роналду выиграл в более чем 80% дуэлей 1 на 1 с защитниками оппонентов, также выбив 89 баллов из 100 с точки зрения эффективности в оборонительном прессинге.

Напомним, по итогам прошлого месяца аналогичный приз получил полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.