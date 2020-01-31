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Интер подписал 18-летнего уругвайского форварда

Италия
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Мартин Сатриано перебрался в Италию

Интер подписал 18-летнего уругвайского форварда
Новина українською

Миланский "Интер" подписал 18-летнего форварда уругвайского "Насьоналя" Мартина Сатриано.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", контракт игрока рассчитан до лета 2024 года и изначально парень будет выступать за молодежную команду миланского клуба.

Отметим, что перспективный парень является воспитанником "Насьоналя", однако за первую команду уругвайского клуба еще не был заигран.

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В статье: Интер (Милан) Насьональ (Уругвай) Мартин Сатриано
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