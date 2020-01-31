Милан арендовал вингера Андерлехта и досрочно вернул из аренды Лаксальта

"Милан" арендовал у "Андерлехта" вингера Алексиса Саелемаекерса.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона, однако у итальянского клуба будет право выкупа игрока.

20-летний Алексис Саелемаекерс — воспитанник "Андерлехта". В текущем чемпионате Бельгии провел 16 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Также "россонери" досрочно вернули из аренды в "Торино" универсала Диего Лаксальта.

Напомним, в нынешнем сезоне Диего Лаксальт провел 16 матчей в итальянской Серии А, отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.