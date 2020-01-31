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Милан арендовал вингера Андерлехта и досрочно вернул из аренды Лаксальта

Италия
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Трансферные новости из стана Милана

Милан арендовал вингера Андерлехта и досрочно вернул из аренды Лаксальта
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"Милан" арендовал у "Андерлехта" вингера Алексиса Саелемаекерса.

Аренда игрока рассчитана до конца сезона, однако у итальянского клуба будет право выкупа игрока.

20-летний Алексис Саелемаекерс — воспитанник "Андерлехта". В текущем чемпионате Бельгии провел 16 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Также "россонери" досрочно вернули из аренды в "Торино" универсала Диего Лаксальта.

Напомним, в нынешнем сезоне Диего Лаксальт провел 16 матчей в итальянской Серии А, отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.

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В статье: Торино (Турин) Андерлехт (Брюссель) Диего Лаксальт Милан Алексис Саелемаекерс
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Источник:
Милан

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