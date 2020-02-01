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Сампдория арендовала защитника Саутгемптона
Мая Йосида продолжит карьеру в Серии А
Защитник "Саутгемптона" Мая Йосида перешел в "Сампдорию" на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Таким образом японец окончательно покинул "Саутгемтон", ведь летом истекает его контракт с английским клубом.
Йосида выступал за "святых" с 2012 года, проведя 154 поединка в АПЛ.
В нынешнем сезона Йосида провел за "Сотон" всего 11 игр.
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