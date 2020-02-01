  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сампдория арендовала защитника Саутгемптона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сампдория арендовала защитника Саутгемптона

Италия
(1 голосов)

Мая Йосида продолжит карьеру в Серии А

Сампдория арендовала защитника Саутгемптона
Новина українською

Защитник "Саутгемптона" Мая Йосида перешел в "Сампдорию" на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Таким образом японец окончательно покинул "Саутгемтон", ведь летом истекает его контракт с английским клубом.

Йосида выступал за "святых" с 2012 года, проведя 154 поединка в АПЛ.

В нынешнем сезона Йосида провел за "Сотон" всего 11 игр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Саутгемптон (Англия) Майя Йосида
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...