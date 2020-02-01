Серия А. Сассуоло - Рома 4:2. Не каждую неделю дерби

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Рома" 4:2

Голы: Капуто 7, 16, Джуричич 26, Бога 74 - Джеко 55, Верету 73 (пен.)

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Романья, Д. Феррари, Кирьякопулос, Обьянг, Локателли, Джуричич, Берарди (Маньяни 87), Бога (Маньянелли 82), Капуто (Дефрель 75)

"Рома": Лопес, Сантон (Б. Перес 46), Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Верету (Вильяр 81), Кристанте, Ундер (К. Перес 66), Лоренцо Пеллегрини, Клюйверт, Джеко

Предупреждения: Обьянг 34 - Кристанте 24, Сантон 29, Лоренцо Пеллегрини 44, Клюйверт 62, Спинаццола 65, Манчини 84

Удаление: Лоренцо Пеллегрини 69 (вторая желтая)

"Рома" начала 2020-й год в лиге и Кубке очень неровно. Поражения от "Торино" и "Ювентуса" (дважды), тяжёлые победы в гостях над "Дженоа" и "Пармой". Римское дерби оставило двоякое впечатление. Всего три удара в створ и лишь ничья. Но 22 удара в целом и полное доминирование. В клубе видели в том матче позитив, Леонардо Спинаццола призывал играть каждый матч как дерби. Но уже через неделю после него и в первом же тайме без капитана Алессандро Флоренци, ушедшего в "Валенсию", "Рома" предстала совершенно бесхарактерной. В гостях, где пропустила меньше всех в лиге. И стараний после перерыва не хватило.

В первом круге "Рома" забила четыре мяча за 35 минут. Она еще никогда не проигрывала "Сассуоло". Но сегодня пропустила трижды за первые 30 минут матча впервые с сентября 2012-го года. Хотя начала давлением, несколькими ударами. Но хозяева наказывали раз за разом в контратаках через беспомощный центр поля. Джуричич бросил в прорыв Капуто, тот убрал Манчини и забил. Затем Франческо завершил контратаку будто из компьютерной игры - серия передач, пас на фланг, забег защитника Тольяна за спину и его "кросс". А вскоре Локателли перехватил, и Берарди оставил Джуричича наедине с вратарем.

Даже в ужасном первом тайме "Рома" владела мячом намного больше, чем соперник. Однако могла пропустить даже больше - Обьянг в упор и Бога с 12-ти метров попадали в Лопеса. Правда, в начале второго тайма через секунд десять после стойки Джеко он же головой замкнул навес Пеллегрини. На 59-ой минуте Консильи чудом вытащил мощный удар Смоллинга, а Локателли спас от добивания. Обстрел ворот продолжался. Впрочем, "Сассуоло" сумел успокоить игру минут на десять. Даже обязан был забивать после очередной контратаки Тольяна и Капуто. А затем Пеллегрини был удалён за фол в центре поля.

Игра закончена? Не совсем. Ведь "Сассуоло", седьмая команда лиги по результатам первых таймов, не раз проваливалась во втором, не раз пропускала наивные голы. И на этот раз Бога вдруг откровенно сыграл рукой в своей штрафной. Но он тут же исправился в очередной контратаке. Классика - пробег по флангу, смещение в центр и заброс в дальнюю "девятку". И лишь после этого римляне прекратили бороться.

В пяти последних матчах лиги на счету "Ромы" нелегкая победа, ничья и три поражения. Плохо. А "Сассуоло" после трех поражений подряд набрал семь очков в трех матчах и даже включился в борьбу за шестое место.