Паника и флегматичность. Итоги январского Меркато в Серии А

Первый круг Серии А сезона 2019/20 - лучший по посещаемости за 19 лет, второй по среднему числу забитых за десять. Три команды борются за Скудетто, ниже также весело. Потому и от январского Меркато-2020 ожидали немало. Точно больше, чем три года назад. Больше, чем обмены неудачниками в 2018-ом. Ожидали уровень января 2019-го с переходами Луиса Муриэля, Кшиштофа Пьонтека, Лукаса Пакеты, уходами Игуаина, Хамшика, Бенатии.

Вроде бы не очень получилось. В январе-2020 меньше строили на будущее, больше в панике затыкали дыры. Либо, наоборот, не делали ничего. Причем действия не зависели от успешности команды. Тем не менее, в итоге лига отметилась самым громким, самым важным и самым эмоциональным трансферами во всей Европе. Эти "титулы" достались Златану Ибрагимовичу, Кристиану Эриксену и Алессандро Флоренци.

Паникеры

"Рейтинг паникеров" возглавляет "Интер". Еще с августа Антонио Конте жалуется на "проваленный" летний Меркато. Постоянно говорит о "чрезвычайной ситуации". И о неопытности игроков, пришедших из "Сассуоло" и "Кальяри". Даже сейчас негодует: "Вы думаете, что мы купили половину "Реала". На самом же деле его команда оба раза усилилась очень прилично. Потому традиционный зимний спад (ныне две победы в семи матчах лиги) должен закончиться. И прежде всего, усилены фланги, наиболее пораженные травмами.

Эшли Янг был выкуплен за 1.5 миллиона евро. Капитану "Манчестер Юнайтед" не понравились потеря места в составе и предложения лишь о годовом новом контракте. Конте доволен опытом игрока и его умением играть на обоих флангах. Янг уже отличился ассистом, причем с неродного правого фланга. Виктор Мозес, пришедший из "Фенербахче", заявляет, что очень рад возможности работать с этим тренером. Логично, ведь лишь у него в "Челси" нигериец был не вечно арендованным, а одним из лучших игроков лиги.

Ну а трансфер Кристиана Эриксена - и вовсе важнейший в Европе в январе.

Несмотря на 20 миллионов евро за игрока с шестью месяцами контракта, речь об отличной сделке. Датчанин лучший в АПЛ за семь лет по созданным моментам, ассистам, голам ударами издали. Конте отмечает и опыт, и ум, и удары, и характер, и вариативность. Он способен изменить часто примитивную шаблонную в атаке команду. И уж точно - обойти Стефано Сенси по голам полузащитников (всего три) и Марсело Брозовича - по их ассистам (5).

Трансферы на выход также хороши. Вингеры Политано и Лазаро не смогли найти себя на позициях форварда и латераля и ушли в аренды. Как и глухой запасной левый защитник Димарко. Правда, уход первого оставляет за грозными форвардами Лаутаро Мартинесом и Лукаку лишь Алексиса Санчеса либо 17-летнего Эспозито. Оливье Жиру либо другой форвард не пришёл. Но именно Политано все равно ничем не помогал. Да и Эриксен может сыграть в атаке.

"Рома" паниковала из-за постоянной эпидемии травм, из-за иногда лишь 15-ти полевых игроков в заявке. Из-за провала обмена Политано на Леонардо Спинаццолу. Из-за лишь одного гола с игры с 75-ти последних ударов по воротам дома. И новички не слишком успокоили. Центральный защитник Ибаньес не играл в "Аталанте". А опорник Вильяр перешел из Сегунды, из "Эльче" (за 4 миллиона). Фонсека знает обоих, рассчитывает на их работу с мячом, начало атак. Первого хотел видеть еще в "Шахтере". Но это скорее усиление запаса.

Как раз Карлес Перес - реальное усиление. Он отличается скоростью, дриблингом, смещениями с правого фланга в центр. Также подходит тренеру, придающему особую важность владению мячом. Своим голом выбил "Интер" из Лиги Чемпионов. Считается надеждой уже давно кризисной "Ла Масии". На форумах болельщиков "Барселоны" его аренду с лёгкими условиями выкупа даже комментировали словами "Ла Масия" умерла". Однако он еще молод, не забивает много. Не факт, что уже готов.

Ибра решает

"Милан" панически работал в другом направлении - сбрасывал балласт. Запасные Родригес, Борини и Кальдара ушли в аренды. Второй вратарь Пепе Рейна захотел играть в футбол. В "Астон Вилле". Кшиштоф Пьонтек, забивший лишь один гол с игры с начала сезона, был продан в "Герту" за 27 миллионов. А Сусо, постоянно слышавший свист болельщиков в свой адрес, уехал в "Севилью". Если выведет ее в Лигу Чемпионов - "Милан" получит 21 миллион. Из захандривших игроков остался лишь Лукас Пакета. Неплохая чистка.

Брали игроков также в панике. Мощного игрока центра поля и правого защитника так и не нашли. А ушедших 30-го января Родригеса и Сусо заменили Диего Лаксальт и Алексис Салемакерс. Первый досрочно вернулся из аренды в "Торино", где играл еще слабее. Второй прибыл из "Андерлехта", переживающего худшие времена в своей истории. Оба должны быть лишь дублерами. Бельгиец - игрок молодёжной сборной, быстрый, техничный, агрессивный, любящий дриблинг и атаку. Но слабый в мышлении, обороне и стабильности.

А вот ранние трансферы неплохи. Второй вратарь Бегович и центральный защитник Кьер очень опытны, довольно надёжны. А Златан Ибрагимович просто изменил команду. Вообще-то, его также брали в панике, после 0:5 в Бергамо и отдаления от Топ-6. Сам он забил лишь дважды, а дико мазал гораздо чаще. Зато команда добыла пять побед подряд, яростно борется. В команде рассказывают, как Ибра вселяет уверенность, как требует от всех максимальных усилий. Стефано Пиоли и вовсе называет его манной небесной.

В свои 38 швед, скорее всего, не способен тащить команду на горбу на поле. Заметно, что ему нелегко играть. Но у боевитости и лидерских качеств, у психологии нет возраста.

Для количества

Паниковали и в "Фиорентине". Еще бы, ведь и после восьми очков в четырех матчах при новом тренере Джузеппе Якини она лишь 13-ая. Энтузиазм и амбиции нового хозяина Рокко Коммиссо получают удар за ударом. Многие игроки провалились, запасные слабы. Четверо из них, в том числе Кевин-Принс Боатенг и Эйссерик, ушли. Потому Якини заявил, что хотел подписать даже больше игроков. Впрочем - количество не означает качество.

Защитник и опорник из аутсайдеров лиги Игор и Агудело, запасной "Сассуоло" Данкан, травмированный Куаме - эти в принципе неплохие игроки способны проявить себя в бегущей команде. Не в страдающей. Лишь аренда Патрика Кутроне - плюс. Миланский талант потерялся в Англии, потому настроен на борьбу. Он уже забил "Аталанте" в Кубке. При нем атака должна заиграть гораздо сильнее, чем при тандеме "фальшивых девяток" Рибери-Кьеза.

Четверка аутсайдеров также была панически активна в январе. Ожидаемо. Правда, "Брешия" как раз отработала точечно - форвард сборной Финляндии Скрабб, опытный исландский опорник Бьярнасон. А вот "Лечче" одно очко и полная апатия в шести турах заставили действовать. Тем более, что тренер Фабио Ливерани подчёркивал важность конкуренции даже на тренировках. Но ведь он усилил не оборону, худшую в лиге, а опорную зону и чуть повыше. Да и Дейола, Барак, Сапонара - серьёзные игроки, но крайне нестабильные.

"Дженоа" просто стреляла вслепую. Свободный агент Бехрами, аренда Дестро в "Болонье", Мазьелло в "Аталанте", Фальке в "Торино". Свой воспитанник третий вратарь "Ювентуса" Перин. Хотя и освободила девятерых. СПАЛ же вспомнил о запасных - Дабо из "Фиорентины", Бонифаци из "Торино" (уже играл в Ферраре), Кастро из "Кальяри". И об опытном свободном агенте Зукановиче. Да еще и обменял своего форварда Палоски на Черри из того же "Кальяри". Вновь, неплохо, но нестабильно. К тому же, важные игроки Игор и Куртич ушли.

Флегматики

Меркато "Аталанты" как раз прошел слишком тихо.

Размен Мазьелло и Кьера на Кальдару не улучшит слабоватый центр обороны. Маттиа вернулся домой с энтузиазмом, но все же заметно, что не играл полтора года. Фланги, где пришлось играть даже опорнику Фройлеру, пополнены Циборрой из голландского "Хераклеса" и несостоявшейся звездой "Милана" Беллановой (был в "Бордо"). Новые Хатебур и Гозенс? Точно не сразу. Опорники Тамез ("Ницца") и Шутало ("Осиек") добавят явно нужные мышцы в центре поля, но также вряд ли сразу помогут. Ну а лучшей атаке лиги не нужна помощь.

Третьей команде лиги по пропущенным и четвёртой по забитым усиление не помешало бы. Однако "Ювентус" не поборолся как следует за Эриксена, хотя Рэмзи и Бернардески на позиции "треквартисты" не впечатляют. И не искал дублера центрфорварду Игуаину. Алекс Сандро так и остался единственным левоногим защитником (опорнику Блезу Матюиди пришлось менять его), тяжёлые травмы Кьеллини и Демираля оставили лишь трех центральных. А тяжелая травма Хедиры и продажа Джана в "Боруссию" Дортмунд оставляет лишь четырех опорников на три места. Рискованно.

С другой стороны, за Эмре выручены 30 миллионов. Также удалось уменьшить ростер, что Маурицио Сарри просил ещё в августе. Марио Манджукич наконец-то ушел, Перин в "Дженоа". "Лацио" также доволен уходом ненужных Бериши и Дурмиси. И также никого не взял. Хотя его скамья запасных коротка. Лишь четверо из них реально помогают. Нет замены лучшему ассистенту лиги Луису Альберто и правому защитнику Лаццари (Марушич давно травмирован). Впрочем, логично, что команда не хочет нарушать свой великолепный баланс. Тем более, что играет лишь в одном турнире.

Крайне нестабильный "Торино" лишь отпустил ненужных Фальке и Лаксальта. Даже 0:7 от "Аталанты" не заставил позаботиться хотя бы об обороне. Удивляет? Нет, если вспомнить о конфликте президента клуба Урбано Кайро с болельщиками и непрочном статусе тренера. Временный-постоянный тренер "Удинезе" Лука Готти также не желал связывать клуб серьёзными трансферами. Да и, в принципе, доволен побегом от зоны вылета. А "Сассуоло" после смерти своего владельца Джорджо Скуинци не до трат.

Вдумчивые

Остается поговорить о вдумчивых клубах. Как ни странно, прежде всего о "Наполи". Тотальный развал и близость к концу эры заставили клуб работать на будущее. Прежде всего усилена слабейшая линия команды - центр поля. Диего Демме его отец, ярый болельщик "Наполи", назвал в честь Диего Марадоны. Плюс он бывший капитан "Лейпцига". Его жесткость, желание и опыт уже проявились в победе над "Ювентусом". Станислав Лоботка из "Сельты" спокойствием с мячом напоминает главному тренеру Дженнаро Гаттузо Жоржиньо - знакового игрока заканчивающейся эры.

Ну а Политано способен начать новую эру клуба. Здесь он найдёт привычную для себя позицию вингера. Он просто идеально подходит по стилю "Наполи", тем более, если тот желает вернуть времена Сарри. И желает многое доказать Конте. Мобильный трудолюбивый вингер со смещением в центр и отличным ударом желал вернуться в родную "Рому". Но, возможно, найдёт новый дом в Неаполе.

Гастон Перейро, высокий, но техничный почитатель Альваро Рекобы, способен добавить огня потухшему "Кальяри". "Парма" четко отреагировала на тяжёлую травму одного из лучших вратарей лиги Сепе, взяв в "Дженоа" талантливого Ионуца Раду. Отреагировала и на желание Жервиньо уехать в Катар, взяв в "Дженоа" отлично подходящего ей по стилю форварда Капрари - быстрого, техничного, опасного в контратаках. Вытащила из СПАЛ Ясмина Куртича, который на позиции атакера добавляет ей баланс и проценты владения мячом. Умно.

"Верона" усилила фланги. Доменико Димарко из "Интера" и Фабио Борини из "Милана" - приличные игроки и отлично подходят позиции латераля в схеме 3-5-2. Валентин Эйссерик также способен на большее, чем показал в "Фиорентине". "Болонья" вновь заработала на продаже Дземаили (Китай), отдала форварда Дестро и купила за 15 миллионов Барроу. В "Аталанте" у Мусы не было шансов, здесь же он способен решить главную проблему команды - слабую реализацию при сильном креативе. Борини и Барроу уже забивали за новые команды.

Также отметим борющуюся за выживание "Сампдорию". При Клаудио Раньери она шла второй в лиге по пропущенным, но затем получала то 3:4 от "Кальяри", то 1:5 от "Лацио". Да еще и ее центральный защитник Алекс Феррари тяжело травмировался. Но его удалось заменить, вернув из "Наполи" Лоренцо Тонелли и взяв в "Саутгемптоне" опытного японца Майю Йошиду. С ними оборона должна добавить.

Последний капитан



В абзацах о "Роме" не упомянуто одно имя. Поскольку оно заслуживает отдельного абзаца. За последний год "Рому" покинули уже три ее капитана, ее символа. Причем уход Алессандро Флоренци получился совершенно будничным. И невеселым, о чем явно говорило выражение его лица на последней тренировке и в аэропорту. У Фонсеки Флоренци стал лишь третьим выбором на правом фланге обороны. О его уходе говорили давно. После неудачного матча Кубка против "Ювентуса" призывам в сети избавиться от него поставил лайк сам Фонсека. Либо тот, кто ведёт его соцсети. Все было ясно.

Трогательное прощание болельщиков с капитаном и игроков со "старшим братом" не улучшило атмосферу конца пути. Аренда в "Валенсию" - всего на полгода и без права выкупа. Но многие чувствуют, что карьера "последнего капитана" в клубе окончена. И без него, Франческо Тотти и Даниэле Де Росси, как заявил бывший спортивный директор команды Вальтер Сабатини, "Рома" становится провинциальной командой. "Джаллоросси" лишились последней частички разбитого сердца. И это было заметно уже во вчерашнем матче против "Сассуоло".