Удинезе - Интер. Анонс и прогноз матча

2 февраля. 21:45. Серия А. Удине. "Дачия Арена"

Традиционно неудачные для "Интера" декабрь и январь закончились. Двумя победами в семи матчах лиги. В феврале команда обычно добавляет. Ныне уже в матче 1/4 финала Кубка против "Фиорентины" были заметны проблески. Как и в последних трех матчах лиги, "нерадзурри" позволили сопернику отыграться с 0:1. Однако на этот раз создали больше, чем обычно, позволяя Антонио Конте и игрокам говорить о заслуженности победы. И забили больше, чем обычно - дважды. Потому и победили. Пришло время побеждать и в лиге. Сумеет ли "Удинезе", проигравший два матча подряд, помешать этому?

В игровом плане команде Конте рано радоваться. Во всех последних матчах она не душила, не задавливала соперников. "Кальяри" в лиге чувствовал себя весьма комфортно, владел мячом 60 процентов времени. "Фиорентина" в Кубке спокойно защищалась в первом тайме. А во втором при счёте 1:1 миланцев в который раз спас Самир Ханданович. Тем не менее, полуфинал Коппа Италия в кармане. А в лиге, благодаря поражению "Ювентуса" в Неаполе, удалось даже приблизиться к нему. С опытными январскими новичками Эшли Янгом, Виктором Мозесом и Кристианом Эриксеном можно отыграть трехочковое отставание.

"Удинезе" после трех побед подряд дважды проиграл в лиге и получил 0:4 в Кубке от "Ювентуса". "Зебретте" по игре переиграли вторую миланскую команду на ее поле, выглядели мощно, создали немало. Однако проиграли из-за гола на 93-ей минуте. Проиграли и в Парме (0:2), хотя создали больше и были обязаны забивать. По забитым мячам они предпоследние в лиге. Зато по домашнему проценту очков от общего количества - лучшие с 71-им, не проигрывали в Удине в пяти последних матчах, с октября. А оборона, умение работать без мяча и организация контратак как раз подходят против грандов.

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Милан Шкриньяр, похоже, оправился от травмы. Потому Диего Годин вновь останется в запасе. Янг может выйти на любом из флангов - автора гола в ворота "Фиорентины" Кандревы, Бираги. А вот в других линиях есть проблемы. 3-4-1-2 с Алексисом Санчесом позади форвардов в среду Конте назвал временным вынужденным решением. Но ведь его причина - травмы опорников - остается. Брозович, Валеро и Сенси вряд ли выйдут в "старте". Это расчищает путь Эриксену. А Санчес заменит дисквалифицированного форварда Лаутаро Мартинеса. Отметим Ромелу Лукаку, забившего десять из своих 14-ти голов в гостях.

В "Удинезе" травмирован лишь Самир. Впрочем, главный тренер Лука Готти предпочитает стабильный состав. И ту же схему, что и Конте - 3-5-2. С опорой на мощный центр поля Фофана-Мандрагора-Де Пауль. Когда Конте говорит о тяжёлом матче и физической мощи "Удинезе" - он прежде всего имеет в виду их. Роландо попытается реализовать убойные моменты, если они будут, гораздо лучше, чем в Парме. А стиль действий тандема форвардов Окака-Лазанья весьма напоминает тандем Лукаку-Мартинес. Первый борется, ставит корпус, отлично играет головой. Второй убегает.

Отметим, что Ханданович, Кандрева, Санчес и Квадво Асамоа пробились на большую сцену именно в "Удинезе". Эмоциональный матч для них.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Кандрева, Барелла, Весино, Янг, Эриксен, Лукаку, Санчес

"Удинезе": Муссо, Нуйтинк, Троост-Эконг, Бекао, Стригер-Ларсен, Мандрагора, Фофана, Де Пауль, Сема, Окака, Лазанья

Прогноз: Удинезе - Интер 1:2

Фриуланцы способны тактически противостоять сопернику, уверены в себе дома. Четвёртая ничья "Интера" подряд в лиге весьма реальна. Как и минимум голов, ведь в последних трех очных матчах состоялись всего два. В сентябре дома миланцы победили соперника, игравшего вдесятером с 35-ой минуты, с большим трудом (1:0), перед этим в Удине не забивал никто. Впрочем, в гостях "Интер" - лучший в лиге, с 26-ю очками в десяти матчах. Конте может стать первым тренером в истории клуба, начавшим с девяти побед в 11-ти матчах в гостях. Ставим именно на это. С активным участием Эриксена и Лукаку.

Фавбет: 5.20 - 3.70 - 1.75

Пари-Матч: 5.30 - 3.70 - 1.74

William Hill: 5.25 - 3.60 - 1.70