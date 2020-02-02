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Ханданович может пропустить несколько матчей из-за травмы руки

Италия
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"Нерадзурри" могут лишиться своего первого номера

Ханданович может пропустить несколько матчей из-за травмы руки
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Вратарь "Интера" Самир Ханданович рискует пропустить матч 22-го тура Серии А с "Удинезе".

35-летний голкипер на вчерашней тренировке повредил руку. На данный момент прогнозы не очень оптимистичны, но перед матчем Ханданович пройдет медицинские тесты, по результатам которых примут решение. Также словенец может пропустить миланское дерби в следующее воскресенье.

В последний раз Ханданович пропускал игру "Интера" в мая 2017-го года. С тех пор на его счету 97 матчей к Серии А кряду.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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