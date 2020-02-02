Пёнтек: Милан привык менять нападающих каждый год

Новичок "Герты" Кшиштоф Пёнтек упрекнул менеджмент "Милана" за непоследовательность.

"Почему я покинул Милан? В Милане такое случается часто. Они меняют центрального нападающего каждый год. У них, наверное, такая привычка", – рассказал Пьонтек Bild.

Напомним, "Милан" продал Пёнтека за 27 миллионов евро. Ровно год назад он обошёлся им в 35 миллионов.