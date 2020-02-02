  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пёнтек: Милан привык менять нападающих каждый год
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пёнтек: Милан привык менять нападающих каждый год

Италия
(1 голосов)

​​​​​​​Поляк упрекнул бывший клуб

Пёнтек: Милан привык менять нападающих каждый год
Новина українською

Новичок "Герты" Кшиштоф Пёнтек упрекнул менеджмент "Милана" за непоследовательность.

"Почему я покинул Милан? В Милане такое случается часто. Они меняют центрального нападающего каждый год. У них, наверное, такая привычка", – рассказал Пьонтек Bild.

Напомним, "Милан" продал Пёнтека за 27 миллионов евро. Ровно год назад он обошёлся им в 35 миллионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Милан (Италия) Кшиштоф Пентек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...