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Пёнтек: Милан привык менять нападающих каждый год
Поляк упрекнул бывший клуб
Новичок "Герты" Кшиштоф Пёнтек упрекнул менеджмент "Милана" за непоследовательность.
"Почему я покинул Милан? В Милане такое случается часто. Они меняют центрального нападающего каждый год. У них, наверное, такая привычка", – рассказал Пьонтек Bild.
Напомним, "Милан" продал Пёнтека за 27 миллионов евро. Ровно год назад он обошёлся им в 35 миллионов.
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