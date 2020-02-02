  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Криштиану Роналду: Горд тем, что забил 50 голов за Юве
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану Роналду: Горд тем, что забил 50 голов за Юве

Италия
(1 голосов)

Португалец поделился мыслями после победы над "Фиорентиной"

Криштиану Роналду: Горд тем, что забил 50 голов за Юве
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Фиорентиной" в рамках 22-го тура Серии А.

В этом матче португалец сделал дубль. Таким образом, 34-летний Криштиану достиг отметки в 50 голов в футболке "зебр".

"Приятно вернуться на победный путь, рад снова забить на нашем стадионе!

Горд тем, что достиг отметки в 50 голов в футболке "бьянконери", – написал Криштиану Роналду в своем профиле инстаграма.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...