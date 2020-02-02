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Криштиану Роналду: Горд тем, что забил 50 голов за Юве
Португалец поделился мыслями после победы над "Фиорентиной"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Фиорентиной" в рамках 22-го тура Серии А.
В этом матче португалец сделал дубль. Таким образом, 34-летний Криштиану достиг отметки в 50 голов в футболке "зебр".
"Приятно вернуться на победный путь, рад снова забить на нашем стадионе!
Горд тем, что достиг отметки в 50 голов в футболке "бьянконери", – написал Криштиану Роналду в своем профиле инстаграма.
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