Серия А. Лацио громит, Милан и Аталанта не побеждают дома

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Чалханоглу 29 - Фараони 14

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Салемакерс 77), Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Кастильехо (Мальдини 90+2), Кесси, Бонавентура (Пакета 64), Чалханоглу, Леау, Ребич

"Эллас Верона": Сильвестри, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Фараони, Велозу, Пессина, Амрабат, Лазович, Верре (Борини 69), Дзакканьи (Давидович 90)

Предупреждения: Эрнандес 45+1 - Ррахмани 22, Пессина 86, Борини 90+2, Сильвестри 90+4

Удаление: Амрабат 68 (прямая красная)

Несмотря на пять побед "Милана" подряд во всех турнирах, было ясно, что он еще никак не излечился полностью. Дважды он спасся в добавленное время, переиграл аутсайдера "Брешию" с огромным трудом. В шести турах лиги подряд не забивал в первых таймах. Одна из сенсаций сезона "Верона" должна была доставить ему немалые трудности. Тем более, что Златан Ибрагимович, с которым связывают возрождение команды, заболел. Не было и важных игроков центра поля и обороны Беннасера и Кьяера. И без них не удалось переиграть новичка лиги ни по игре, ни по результату.

"Верона", набравшая десять очков в четырех последних матчах лиги, ошеломила соперника стартовым прессингом. "Милан" даже не мог толком перейти центр поля, остался без ударов по воротам в первые 20 минут. Создать гостям ничего особенного не удалось. Кроме гола. Дзакканьи забросил слева направо во вратарскую на латераля Фараони. Лишь постепенно "Милан" возвращался в игру. Он также не создал ничего особенного. Но все же атаковал, пробивал по воротам. И также забил. Помог рикошет при штрафном Чалханоглу.

В третьей четверти матча обе команды были в игре, бежали. Но и здесь "Верона" выглядела лучше. Пессина головой и Дзакканьи после скидки попадали в стойку. Верре смазал в упор после спасения защитников с линии ворот. "Милан" проигрывал в центре поля. Правда, в итоге лидер того самого центра Амрабат грубо въехал ногой в колено Кастильехо и был удален при помощи ВАР. Но и тогда "Милан" придавил лишь со временем. Защитники гостей успешно бросались под удары. Сильвестри вытащил удар Леау низом. Кастильехо в добавленное время ударом в упор сотряс стойку. Забить не удалось.

Отметим дебют в Серии А 18-летнего Даниэля Мальдини - сына Паоло и внука Чезаре.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - СПАЛ 5:1

Голы: Иммобиле 3, 30, Кайседо 16, 38, Адеканье 58 - Миссироли 65

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду (Вавро 72), Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Джони 61), Луис Альберто, Иммобиле, Кайседо (Адеканье 49)

СПАЛ: Бериша, Фелипе (Зуканович 67), Томович, Бонифаци, Стрефецца, Дабо (Мурджа 70), Миссироли, Кастро (Вальдифиори 75), Реца, Флоккари, Ди Франческо

Предупреждения: Милинкович-Савич 43 - Ди Франческо 61, Миссироли 80

"Лацио" неприятно удивил боязливой игрой в дерби. Тогда прервалась его рекордная для клуба серия из 11-ти побед подряд. Нужно было срочно реабилитироваться. К его счастью, соперник оказался подходящим. СПАЛ устроил камбек против "орлов" в первом круге и победил, отбирал у них очки и в предыдущих сезонах. Но ныне идет в зоне вылета и выглядит откровенно плохо. Таких соперников "Лацио" в последние три месяца уничтожает. Так получилось и две недели назад с "Сампдорией" (5:1), и ныне.

СПАЛ боролся. В первые 15 минут владел мячом 73 процента времени и нанес четыре удара по воротам. Забил гол (правда, после фола), Ди Франческо попадал в каркас ворот. Однако "Лацио" открыл счет после углового. Лулич переправил, Иммобиле опередил защитника. И далее просто разрывал соперника на контратаках. Атака Луиса Альберто, Лаццари (попал в стойку) и Кайседо (добил). Прорыв Иммобиле, его танец на боковой линии штрафной с Беришей и заброс за шиворот. А красивую быструю комбинацию Чиро закончил сбросом назад, на Кайседо. Фелипе забросил в "девятку". Четыре гола за 38 минут!

Во втором тайме забил даже глухой запасной арендованный у "Ливерпуля" Бобби Адеканье. После паса вразрез Милинковича-Савича и "кросса" Лаццари, в сезоне 2018/19 игравшего как раз в СПАЛ. Феррарцам, как и "Сампдории", удалось забить гол престижа. Но это не отменило праздник римлян. И Иммобиле, вышедшего уже на 25 голов.

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Дженоа" 2:2

Голы: Толой 12, Иличич 36 - Кришито 18 (пен.), Санабрия 33

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Хатебур, Де Роон, Пашалич (Фройлер 54), Гозенс, Иличич (Муриэль 76), Д. Сапата (Малиновский 63), Гомес

"Дженоа": Перин, Ромеро, Бираски, Мазьелло, Кришито, Гильоне (Гольданига 90), Бехрами, Шоне, Стураро, Пинамонти (Дестро 87), Санабрия (Кассата 84)

Предупреждения: Пашалич 52, Де Роон 77 - Бехрами 53, Ромеро 76, Кассата 84, Перин 89, Кришито 90+1

Удаление: Бехрами 82 (вторая желтая)

"Аталанта" отлично играет в гостях. В последнем матче раздавила "Торино" в Турине со счетом 7:0. Но вот в последнем домашнем матче уступила СПАЛ, причем забив первой. Против еще одной команды из зоны вылета - "Дженоа" - она также запуталась. Начала как раз отлично - угловой, сброс головой Сапаты, удар защитника Толоя. Перину пришлось отбивать удар Дувана. Однако вскоре оборона привезла себе голы. Хатебур сфолил в своей штрафной, затем потеря мяча возле нее позволила Санабрии замкнуть навес.

Тут же Сапата вновь выступил в роли ассистента. Прострел с левого фланга замкнул Иличич, побив своей сезонный рекорд по забитым (14). Оставалось еще достаточно времени для победы. Ожидался штурм ворот Перина. Однако бергамцы неприятно удивили. Лишь Гозенс был близок к голу, его остановил Перин. Да Толой попал в каркас ворот. Не помогли ни выход Руслана Малиновского (два его удара с угла штрафной отбил вратарь), ни удаление в составе соперника.

Бергамцы выходят на четвертое место за счет "Ромы", но не могут быть довольны собой. Неужели им лучше играть в гостях? И не против аутсайдеров?