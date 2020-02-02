Италия
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Третий Мальдини сыграл за Милан. Даниэль дебютировал за россонери
18-летний впервые вышел в составе первой команды
В рамках 22-го тура Серии А "Милан" дома сыграл вничью с "Вероной" 1:1.
В этом матче в составе "россонери" дебютировал Даниэль Мальдини. 18-летний нападающий появился на поле, выйдя на замену вместо Сами Кастильэхо на 93-й минуте матча.
Примечательно, что это уже третий Мальдини, который играл за первую команду "Милана". Ранее за клуб также играли отец Даниэля - Паоло Мальдини и дед - Чезаре Мальдини.
Все трое Мальдини в сумме сыграли 995 матчей в чемпионате Италии: Паоло – 647, Чезаре – 347.
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Комментарии (2)
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alext1467 (Kiev)
02.02.2020 в 19:16
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2020 в 19:32
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