Третий Мальдини сыграл за Милан. Даниэль дебютировал за россонери

В рамках 22-го тура Серии А "Милан" дома сыграл вничью с "Вероной" 1:1.

В этом матче в составе "россонери" дебютировал Даниэль Мальдини. 18-летний нападающий появился на поле, выйдя на замену вместо Сами Кастильэхо на 93-й минуте матча.

Примечательно, что это уже третий Мальдини, который играл за первую команду "Милана". Ранее за клуб также играли отец Даниэля - Паоло Мальдини и дед - Чезаре Мальдини.

Все трое Мальдини в сумме сыграли 995 матчей в чемпионате Италии: Паоло – 647, Чезаре – 347.