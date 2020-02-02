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Третий Мальдини сыграл за Милан. Даниэль дебютировал за россонери

Италия
(1 голосов)

18-летний впервые вышел в составе первой команды

Третий Мальдини сыграл за Милан. Даниэль дебютировал за россонери
Новина українською

В рамках 22-го тура Серии А "Милан" дома сыграл вничью с "Вероной" 1:1.

В этом матче в составе "россонери" дебютировал Даниэль Мальдини. 18-летний нападающий появился на поле, выйдя на замену вместо Сами Кастильэхо на 93-й минуте матча.

Примечательно, что это уже третий Мальдини, который играл за первую команду "Милана". Ранее за клуб также играли отец Даниэля - Паоло Мальдини и дед - Чезаре Мальдини.

Все трое Мальдини в сумме сыграли 995 матчей в чемпионате Италии: Паоло – 647, Чезаре – 347.

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В статье: Чезаре Мальдини Паоло Мальдини Милан (Италия) Даниэле Мальдини
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Комментарии (2)
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alext1467 (Kiev)
02.02.2020 в 19:16
А говорили что в просвещенной цивилизованной европе нету кумовства и коррупции
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.02.2020 в 19:32
Я сподіваюсь, що ти сказав із іронією. Ти , знаєш, важко бачити такий славетний клуб аутсайдером в боротьбі навіть за путівку в ЛЄ який вже сезон підряд...
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+1
0

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