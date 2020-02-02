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Симоне Индзаги: В Серии А каждый матч очень каверзный

Италия
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Наставник "орлов" прокомментировал разгромную победу над СПАЛ

Симоне Индзаги: В Серии А каждый матч очень каверзный
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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился мыслями после победы над СПАЛ в рамках 22-го тура Серии А.

"СПАЛ выиграл два из трех последних выездных матча, так что нельзя было расслабляться.

У Кайседо были проблемы на тренировке, и в обычной ситуации я бы не рисковал его здоровьем, но сегодня выбора не было. Я попросил его стиснуть зубы и перетерпеть матч.

Нам нужно работать над собой. Энтузиазм, сопровождающий нас, естественен, и было очень приятно видеть толпу болельщиков. Но нужно всегда работать над тем, чтобы стать лучше. Сегодняшние результаты других матчей Серии А вновь подтвердили, что каждый матч тут каверзный.

В связи с травмой Хоакина Корреа было бы здорово иметь еще какие-то опции в атаке. Новичок был бы кстати. Впрочем, у нас есть Бобби Адеканье, который успешно адаптируется к итальянскому футболу. Он профессионал и ждет своего часа. Если понадобится, я могу попросить Луиса Альберто или Сергея Милинковича-Савича играть под нападающим.

Мы хотим и дальше выступать в таком же духе. Впереди еще 17 игр, и мы будем идти вперед шаг за шагом, как это было в последние четыре года", – рассказал Симоне Индзаги.

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Симоне Индзаги СПАЛ (Феррара)
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Источник:
Football Italia
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