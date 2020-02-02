Серия А. Шахов и Лечче разваливают Торино

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Торино" 4:0

Голы: Дейола 10, Барак 19, Фалько 65, Лападула 79 (пен.)

"Лечче": Вигорито, Рисполи, Россеттини, Лучиони, Донати, Дейола (Петриччионе 57), Майер (Пас 82), Барак, Сапонара (Шахов 72), Фалько, Лападула

"Торино": Сиригу, Бремер, Нкулу, Джиджи (Эдера 58), Де Сильвестри, Мейте, Ринкон (Льянко 70), Айна, Верди (Миллико 24), Беренгер, Белотти

Предупреждения: Майер 33, Дейола 43, Лападула 76 - Нкулу 12, Мейте 18, Айна 58

"Торино" и "Лечче" страдают давно и тяжело. Последний круг страданий "быков" - антикамбек против "Сассуоло", 0:7 дома от "Аталанты", вылет из Кубка из-за гола в добавленное время. "Волкам" еще хуже - лишь одно очко в последних шести матчах, ноль побед дома с начала сезона. Последние отреагировали, подписав 30-31 января Риккардо Сапонару и Антонина Барака, а еще ранее - Алессандро Дейолу. Первые же, несмотря на всего 13 полевых игроков взрослой команды в заявке сегодня, и не пытались усилиться. Потому победа хозяев с помощью новичков - справедливый исход.

Как раз "Торо" начал вроде бы получше, чаще оказывался возле штрафной соперника. Однако на десятой минуте этот самый соперник отлично разыграл угловой. Пас Сапонары мощно замкнул прибежавший на линию штрафной Дейола. После этого "Лечче" отлично оборонялся и контратаковал. Уже Барак прибежал на линию штрафной после отскока от Джиджи. Лападула в упор чуть не пробил Сиригу. Ответил лишь Беренгер, чуть неточным ударом с 16-ти метров. А в контратаке во втором тайме Фалько блестяще выстрелил в "девятку" с 18-ти метров. Также с паса Сапонары. Фол Бремера на Шахове оформил результат.

Четыре поражения подряд в лиге и Кубке и 17 пропущенных в этих матчах. И 0:4 от "Лечче" выглядит, пожалуй, даже хуже, чем 0:7 от "Аталанты" неделю тому. В который раз Вальтер Маццарри оказывается под прямой угрозой увольнения. Уже и не верится, что его команда заиграет в нынешнем сезоне. А команда Фабио Ливерани начинает свой сезон сейчас. Совсем не поздно. Она в трех очках над зоной вылета. И после такой первой домашней победы в сезоне должна воспрять.