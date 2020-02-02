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Стефано Пиоли: Милан позволил Вероне много бить по воротах

Италия
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Наставник "россонери" прокомментировал ничью в матче Серии А

Стефано Пиоли: Милан позволил Вероне много бить по воротах
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после ничьи с "Вероной" в рамках 22-го тура Серии А.

"Мы позволили "Вероне" шесть раз пробить по воротам – нам следовало быть осторожнее. Очень жаль, что мы не смогли воспользоваться невероятным шансом в начале первого тайма и выйти вперед.

Мы не смогли создать остроту у чужих ворот, играя в большинстве. Мы в непростой ситуации из-за отсутствия многих игроков и матча в Кубке Италии во вторник.

Надеюсь, Златан вернется к дерби. У него была проблема с голенью, а потом он подхватил простуду. Его шансы сыграть с "Интером" высоки.

Насчет дебюта Даниэля Мальдини, то это способный парень, у него есть талант, пусть только таланта и недостаточно. Я надеялся, что он получит мяч после выхода на замену", – рассказал Стефано Пиоли.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Милан (Италия) Верона
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Источник:
Football Italia
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