Победа над Фиорентиной стала для Юве 1600-й в Серии А - это рекорд лиги

В рамках 22-го тура Серии А "Ювентус" обыграл "Фиорентину" 3:0.

Эта победа стала для туринцев 1600-й в рамках чемпионата Италии, тем самым "Юве" установил рекорд Серии А по количеству победных матчей.

В текущем сезоне чемпионата Италии "бьянконери" за 22 тура набрали 54 и единолично занимают первую строчку в турнирной таблице.