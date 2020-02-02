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Победа над Фиорентиной стала для Юве 1600-й в Серии А - это рекорд лиги

Италия
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"Зебри" установили рекорд итальянского первенства

Победа над Фиорентиной стала для Юве 1600-й в Серии А - это рекорд лиги
Новина українською

В рамках 22-го тура Серии А "Ювентус" обыграл "Фиорентину" 3:0.

Эта победа стала для туринцев 1600-й в рамках чемпионата Италии, тем самым "Юве" установил рекорд Серии А по количеству победных матчей.

В текущем сезоне чемпионата Италии "бьянконери" за 22 тура набрали 54 и единолично занимают первую строчку в турнирной таблице.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Фиорентина (Флоренция)
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