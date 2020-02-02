Серия А. "Старая" гвардия приносит Интеру долгожданную победу

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Интер" 0:2

Голы: Лукаку 65, 71 (пен.)

"Удинезе": Муссо, Нуйтинк (Яяло 72), Троост-Эконг, Бекао, Стригер-Ларсен, Мандрагора, Фофана (Теодорчик 82), Де Пауль, Сема (Зеегелаар 72), Окака, Лазанья

"Интер": Паделли, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Мозес (Д'Амброзио 83), Барелла, Весино, Янг, Эриксен (Брозович 58), Лукаку, Эспозито (Санчес 59)

Предупреждения: Стригер-Ларсен 17, Лазанья 87 - Барелла 11, Бастони 49

Три унылых ничьи 1:1 подряд в лиге заставили "Интер" срочно усилиться опытными игроками - Виктором Мозесом, Эшли Янгом, Кристианом Эриксеном. Помогло ли это наконец победить? Фриуланцы не забивали миланцам уже в четырех очных матчах подряд, однако в последних трех и пропустили лишь дважды. Они явно желали реабилитироваться за два последних поражения от "Милана" и "Пармы". В стане "нерадзурри" не случайно боялись их мощи и контратак. Пришлось полагаться на их неточность. И на т.н. "старую" гвардию. Которая в команде не половину недели, а полгода.

С первых минут перед нами предстали все три новичка, новый форвард и... тот же "Интер". Даже во время его активного дебюта фланги Мозеса и Янга были отлично прикрыты. Удары издали Эриксена и 17-летнего Эспозито, заменившего дисквалифицированного Лаутаро Мартинеса, Муссо взял четко. Де Пауль и Фофана отвечали своими. А постепенно "Удинезе" сам добавлял в скорости и опасности и организовал немало быстрых атак. Особенно старались Фофана и латерали Сема и Стригер-Ларсен. В отличие от плохих ударов Эспозито и Весино из центра штрафной, Ларсен бил в створ. Янг заблокировал.

Второй тайм начался с двойного момента "Интера". Янг сместился в центр и пробил, Муссо неуклюже отбил, а Эспозито неуклюже добил - в руки вратарю. Но и здесь "Удинезе" лишь добавлял. Де Паулю и Лазанье на финише быстрых атак не хватало точности завершающего удара. Антонио Конте решил одновременно убрать с поля бледных Эриксена и Эспозито. И сменивший последнего Санчес через пять минут получил отличный пас Лукаку. Тогда он затянул с ударом. Но тут же сам Ромелу после быстрого паса Бареллы четко пробил низом из района угла вратарской.

В трех предыдущих матчах Серии А "Интер" открывал счет, но затем пропускал и терял победу. Потому и здесь один гол не закрывал игру. Однако, как и в среду в Кубке, миланцы нашли второй. Вначале Лукаку ударом в упор не переиграл Муссо. Но вскоре Санчес перехватил мяч у Бекао, прорвался вперед и был сбит вратарем. Лукаку не упустил возможность забить свой 12-й гостевой гол из 16-ти в целом. И обеспечить своей команде долгожданную победу. "Удинезе" мог ответить, но Лазанья дважды из центра штрафной вновь не попал в ворота.

"Зебретте" отыграли прилично, но остались лишь с одним ударом в створ из 16-ти в целом. Потому и уступили дома впервые с октября. А "змеи" не впечатлили, но за неделю до Миланского дерби вернули отставание от "Ювентуса" к трехочковому. Три победы в восьми последних матчах Серии А - лучше, чем две в семи.