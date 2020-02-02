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Беппе Маротта: Интер хотел подписать Жиру, но Челси не готов был вести переговоры
Директор "нерадзурри" подвел итоги трансферной кампании
Спортивный директор "Интера" Беппе Маротта поделился мыслями о трансферной кампании "нерадзурри" этой зимой.
"Мы в целом довольны работой на рынке. Мы хотели повысить качество состава и достигли этой цели. Команда стала опытнее, у нас стало больше опций.
У нас были определенные приоритеты, и мы добились их подписания, так что мы полностью удовлетворены.
Была еще одна цель, Жиру, но "Челси" не был готов даже начинать переговоры", – заявил Беппе Маротта.
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Источник:Football Italia
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