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Беппе Маротта: Интер хотел подписать Жиру, но Челси не готов был вести переговоры

Италия
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Директор "нерадзурри" подвел итоги трансферной кампании

Беппе Маротта: Интер хотел подписать Жиру, но Челси не готов был вести переговоры
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Спортивный директор "Интера" Беппе Маротта поделился мыслями о трансферной кампании "нерадзурри" этой зимой.

"Мы в целом довольны работой на рынке. Мы хотели повысить качество состава и достигли этой цели. Команда стала опытнее, у нас стало больше опций.

У нас были определенные приоритеты, и мы добились их подписания, так что мы полностью удовлетворены.

Была еще одна цель, Жиру, но "Челси" не был готов даже начинать переговоры", – заявил Беппе Маротта.

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В статье: Оливье Жиру Интер (Милан) Беппе Маротта
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Источник:
Football Italia
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