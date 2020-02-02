Беппе Маротта: Интер хотел подписать Жиру, но Челси не готов был вести переговоры

Спортивный директор "Интера" Беппе Маротта поделился мыслями о трансферной кампании "нерадзурри" этой зимой.

"Мы в целом довольны работой на рынке. Мы хотели повысить качество состава и достигли этой цели. Команда стала опытнее, у нас стало больше опций.

У нас были определенные приоритеты, и мы добились их подписания, так что мы полностью удовлетворены.

Была еще одна цель, Жиру, но "Челси" не был готов даже начинать переговоры", – заявил Беппе Маротта.