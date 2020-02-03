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Гасперини- тренер года в Италии

Италия
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На второй строчке расположился наставник Болоньи

Гасперини- тренер года в Италии
Новина українською

Лучшим тренером года в итальянской серии А признан главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Он стал обладателем ежегодной премии "Золотая скамья".

62-летний специалист в прошлом сезоне вместе с клубом из Бергамо занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до финала Кубка Италии, где "Аталанта" уступила "Лацио". Второе место занял главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович.

На третьей позиции Массимилиано Аллегри, в прошлом сезоне тренировавший "Ювентус". До этого он четырежды становился лауреатом "Золотой скамьи".

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Аталанта
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