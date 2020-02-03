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Гасперини- тренер года в Италии
На второй строчке расположился наставник Болоньи
Лучшим тренером года в итальянской серии А признан главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Он стал обладателем ежегодной премии "Золотая скамья".
62-летний специалист в прошлом сезоне вместе с клубом из Бергамо занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до финала Кубка Италии, где "Аталанта" уступила "Лацио". Второе место занял главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович.
На третьей позиции Массимилиано Аллегри, в прошлом сезоне тренировавший "Ювентус". До этого он четырежды становился лауреатом "Золотой скамьи".
Panchina d'oro, vince Gasperini: 'Questo premio è per la città di Bergamo': L'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini, vincitore... https://t.co/9dspKPxJOF pic.twitter.com/mr2QuWCLLq— sportlive (@sportli26181512) February 3, 2020