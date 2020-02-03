Гасперини- тренер года в Италии

Лучшим тренером года в итальянской серии А признан главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Он стал обладателем ежегодной премии "Золотая скамья".

62-летний специалист в прошлом сезоне вместе с клубом из Бергамо занял третье место в чемпионате Италии, а также дошел до финала Кубка Италии, где "Аталанта" уступила "Лацио". Второе место занял главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович.

На третьей позиции Массимилиано Аллегри, в прошлом сезоне тренировавший "Ювентус". До этого он четырежды становился лауреатом "Золотой скамьи".