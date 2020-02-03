Фиорентина и Болонья попытаются подписать Калинича

Форвард "Ромы" Никола Калинич, права на которого принадлежат мадридскому "Атлетико", может продолжить свою карьеру в одном из клубов Серии А. На 31-летнего хорвата претендуют "Болонья" и "Фиорентина", которые готовы летом заплатить за игрока порядка 10 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что хорватского форварда хочет подписать "Ньюкасл". В текущем сезоне на счету Калинича 6 матчей в рамках чемпионата Италии.