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Фиорентина и Болонья попытаются подписать Калинича

Италия
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Сейчас он выступает в Роме

Фиорентина и Болонья попытаются подписать Калинича
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Форвард "Ромы" Никола Калинич, права на которого принадлежат мадридскому "Атлетико", может продолжить свою карьеру в одном из клубов Серии А. На 31-летнего хорвата претендуют "Болонья" и "Фиорентина", которые готовы летом заплатить за игрока порядка 10 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее появлялась информация, что хорватского форварда хочет подписать "Ньюкасл". В текущем сезоне на счету Калинича 6 матчей в рамках чемпионата Италии.

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В статье: Никола Калинич Болонья (Болонья) Атлетико (Мадрид) Рома (Рим) Фиорентина (Флоренция) Фиорентина
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