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Милан готов пойти на условия Рангника и предоставить ему две должности в клубе

Италия
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Очень интересный союз может получиться

Милан готов пойти на условия Рангника и предоставить ему две должности в клубе
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Милан" готов сменить тренера уже летом. На данный момент ведутся переговоры с Ральфом Рангником.

По данным немецкого источника Bild, экс-наставник "РБ Лейпцига" хочет полностью контролировать трансферы команды. Руководство итальянцев готово пойти на все условия.

В новом клубе Рангник может занимать сразу должность главного тренера и спортивного директора. Сейчас переговоры находятся на завершающей стадии.

На данный момент роль главного тренера "Милана" исполняет Стефано Пиоли. Он принял клуб посреди сезона.

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В статье: Ральф Рангник Милан
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