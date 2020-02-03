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Милан готов пойти на условия Рангника и предоставить ему две должности в клубе
Очень интересный союз может получиться
Итальянский "Милан" готов сменить тренера уже летом. На данный момент ведутся переговоры с Ральфом Рангником.
По данным немецкого источника Bild, экс-наставник "РБ Лейпцига" хочет полностью контролировать трансферы команды. Руководство итальянцев готово пойти на все условия.
В новом клубе Рангник может занимать сразу должность главного тренера и спортивного директора. Сейчас переговоры находятся на завершающей стадии.
На данный момент роль главного тренера "Милана" исполняет Стефано Пиоли. Он принял клуб посреди сезона.