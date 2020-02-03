Очередные проблемы Фонсеки: Амаду Диавара может пропустить остаток сезона

Один из основных футболистов "Ромы" Амаду Диавара может пропустить три месяца из-за травмы. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Совсем недавно у полузащитника было обнаружено повреждение мениска. Было выбрано консервативное лечение, которое не принесло пользы. Теперь игрока может ожидать операцию.

Срок восстановления займет порядка трех месяцев, из-за чего он может не выйти на поле в этом сезоне. За римскую команду Диавара провел 19 матчей.

Что интересно, этой зимой из аренды вернулся Нзонзи. Однако Паулу Фонсека не расчитывал на игрока и отправил того в "Ренн".