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Очередные проблемы Фонсеки: Амаду Диавара может пропустить остаток сезона

Италия
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Как раз после окончания трансферного окна

Очередные проблемы Фонсеки: Амаду Диавара может пропустить остаток сезона
UA-Футбол
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Один из основных футболистов "Ромы" Амаду Диавара может пропустить три месяца из-за травмы. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Совсем недавно у полузащитника было обнаружено повреждение мениска. Было выбрано консервативное лечение, которое не принесло пользы. Теперь игрока может ожидать операцию.

Срок восстановления займет порядка трех месяцев, из-за чего он может не выйти на поле в этом сезоне. За римскую команду Диавара провел 19 матчей.

Что интересно, этой зимой из аренды вернулся Нзонзи. Однако Паулу Фонсека не расчитывал на игрока и отправил того в "Ренн".

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В статье: Рома (Рим) Амаду Диавара
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