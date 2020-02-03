Серия А. Наполи вырывает победу в ярком матче

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Наполи" 2:4

Голы: Квальярелла 26, Габбьядини 73 (пен.) - Милик 3, Элмас 16, Демме 83, Мертенс 90+8

"Сампдория": Аудеро, Торсби, Тонелли, Колли, Ауджелло, Рамирес (Марони 68), Янкто (Виейра 79), Экдаль, Линетти, Габбьядини, Квальярелла (Бонаццоли 75)

"Наполи": Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи, Лоботка (Демме 61), Зелински, Элмас (Политано 79), Кальехон (Мертенс 72), Милик, Инсинье

Предупреждения: Янкто 43, Экдаль 47, Рамирес 58, Линетти 87 - Элмас 43, Демме 90+2, Политано 90+5

Еще 17-18 дней назад настроение "Сампдории" было отличным, а "Наполи" - ужасным. Генуэзцы не уступили "Милану" в гостях и раздавили "Брешию" со счетом 5:1. Неаполитанцы же начали каденцию Дженнаро Гаттузо четырьмя поражениями в пяти матчах и, по словам тренера, достигли дна. С тех пор "Дория" получила 1:5 от "Лацио" и не переиграла дома "Сассуоло" даже после часа с 11-ю против десяти. А "Наполи" переиграл "Лацио" в Кубке и "Ювентус" в лиге и уже видел выход на новый путь. И поход по нему продолжился. Неуверенно, с пробуксовками. Но и с характером.

Гаттузо опасался команды Клаудио Раньери и ее "лучшей обороны лиги", ожидал битву. Как раз задачу вскрытия обороны его команда выполнила очень быстро. При упавшем в штрафную файере игра продолжилась, Зелински навесил и Милик замкнул головой. И далее 77 процентов владения мячом позволяли "Наполи" чувствовать себя спокойно и давить. Подача углового, касание Ди Лоренцо и удар Элмаса принесли последнему первый гол за клуб. Оставалось не пропустить дважды от команды, не умеющей атаковать позиционно и не любящей прессинговать высоко.

Впрочем, хозяева вернулись в игру и принялись весьма опасно атаковать. Вторую четверть матча они выиграли. Квальярелла отлично пробил слета с линии штрафной, Габбьядини (не попал по мячу) и Рамирес (стойка) умудрились не попасть в упор в одном эпизоде. А Аудеро сохранил интригу, вытащив удар головой Милика из-под стойки. Второй тайм начался так же. Рамирес даже забил ударом через себя. К счастью для "Наполи", атака началась с руки Габбьядини. Но на 72-ой минуте ему уже не повезло. Манолас сбил Квальяреллу, и Габбьядини реализовал пенальти.

Еще до этого момента Инсинье попал в стойку. У гостей было достаточно потенциала для того, чтобы вырвать победу. И в туре, в котором "Аталанта", "Рома", "Милан" и "Кальяри" не выиграли, это могло бы стать заметным шагом вперёд. Станет. Ведь вышедший на замену январский новичок Демме забил на 83-ей минуте. Прорыв Руи по левому флангу Инсинье замкнул ударом в защитника, но мяч отскочил к Диего. А после 15-ти минут глухой обороны "Наполи" пошел в контратаку, Аудеро неудачно прервал заброс, и Мертенс забросил в пустые ворота с 30-ти метров.

Очень важная победа. Она может стать знаковой. Если путь "Наполи" продолжится. Ныне он отстает от шестого места лишь на два очка.