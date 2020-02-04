Перестрелка в Генуе в пользу Гаттузо. Сампдория – Наполи 2:4. Обзор матча и видео голов

Немного статистики: гостевая победа над "Сампдорией" в 22-м туре Серии А стала для "адзурри" третьей подряд. С момента назначения Дженнаро Гаттузо главным тренером команды, "Наполи" победил в 5 играх из 9, ни разу не сыграв вничью. Пока нельзя констатировать, что выступления команды из Неаполя под руководством экс-игрока "Милана" сильно контрастируют с этапом Анчелотти, но уверенность в ноги игроков однозначно вернулась. Таким образом, "Сампдория" не смогла в домашних стенах остановить неаполитанцев, устроив на пару с "адзурри" голевую перестрелку – усилий Квальяреллы и Габбьядини в атаке оказалось недостаточно, ведь оборона позволила гостям отличиться 4 раза. "Наполи" идет на 10-м месте в Серии А с 30 очками, "блучеркьяти" – на 16-й позиции (20 баллов).

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Наполи".

Генуя. "Луиджи Феррарис".

"Сампдория" – "Наполи" 2:4

Голы: Квальярелла (26), Габбьядини (73, пенальти) – Милик (3), Элмас (16), Демме (83), Мертенс (90+8)