Сорок голов, множество драм. Итоги 22-го тура Серии А

Болонья 2 - 1 Брешия

Кальяри 2 - 2 Парма

Сассуоло 4 - 2 Рома

Ювентус 3 - 0 Фиорентина

Aталанта 2 - 2 Дженоа

Милан 1 - 1 Эллас Верона

Лацио 5 - 1 СПАЛ

Лечче 4 - 0 Торино

Удинезе 0 - 2 Интер

Сампдория 2 - 4 Наполи

22-ой тур Серии А изумил во многих аспектах. Сорока голами (рекорд сезона), в частности, дублями главных бомбардиров, что вызвало эпитеты Gazzetta Dello Sport "Фестиваль голов" и "bombilissimi". Полными поражениями "Ромы" и "Торино", потерей очков "Аталанты" дома против аутсайдера сразу после 7:0 в Турине. Очередным домашним концертом "Лацио". И даже тем, что большинство команд добыли не те результаты, что в предыдущем туре. В том числе и пять первых. Можно назвать это нестабильностью. А можно - динамичностью и интригой.

Та же игра, лучший результат

По сравнению с игрой в Неаполе (1:2), за которую "Ювентус" немало критиковали, он не особо изменился. Выходом Дугласа Косты в стартовом составе Маурицио Сарри надеялся растянуть оборону "Фиорентины". Но в итоге ему пришлось говорить об отсутствии энергии, о плохой помощи флангов, хвалить соперника, не проигрывавшего в январе. И называть свое же решение начать с Пауло Дибалой в запасе "почти святотатством". Он фактически признал ошибочность состава и игры команды. Даже 79 процентов владения мячом в первом тайме представляли собой лишь перекатывание мяча. А Войцех Щесны отбил три непростых удара.

Благодаря чему "Юве" все же одержал девятую домашнюю победу подряд над "Фиорентиной"? Рука Пеццеллы при дальнем ударе. Четко "засушенная" игра во втором тайме. Четкие пенальти и рекорд клуба Криштиану Роналду - девять матчей с забитыми подряд (14 голов), 50 за клуб в целом. Ну а по мнению владельца "Фиорентины" Рокко Коммиссо, дело в судействе. "Наши игроки деморализованы. Отвратительно. Судьбу матчей должны решать игроки, а не они". И вправду, ко второму пенальти привел совершенно банальный равный стык. Но к таким пенальти, к сожалению, мы привыкли. А с первым сам Коммиссо в итоге согласился.

Игра "Интера" также не изменилась. Новые латерали Мозес и Янг, звездный новичок Эриксен, форвард Эспозито (Лаутаро Мартинес дисквалифицирован) не добавили команде ни ума, ни скорости в атаке. Всего девять "кроссов" в штрафную - признак неэффективной фланговой игры, что для "Интера" болезненно. А из центра поначалу приходили лишь дальние удары. Да еще и соперник легко проходил центр поля и создавал. Его наставник Лука Готти в итоге остался разочарован результатом по такой игре. А Антонио Конте отмечал, что против "Удинезе" никогда не легко и судорожно пытался найти позитив, кое-какой прогресс.

Что помогло в итоге победить в лиге впервые после трех ничьих подряд? И здесь - прежде всего ошибки соперника. Лишь один удар из 16-ти по воротам запасного вратаря Паделли (Ханданович травмирован) попал в створ. Причем немало моментов были весьма вкусными. Сыграли замены Конте - заменившие Эриксена Брозович и Алексис Санчес добавили и ума, и скорости. Первый передвинул Бареллу ближе к атаке, откуда тот умно ассистировал Лукаку. Второй своим прорывом заработал пенальти. Ну и сам Лукаку дублем подтвердил статус гостевого игрока - 12 голов (из 16-ти) в гостях, а это рекорд лиги 24-летней давности.

Не случайно серия ничьих "нерадзурри" прервалась в гостях. В целом "Интер" также побил гостевой рекорд клуба - 29 очков в 11-ти матчах. Может, ему не нужен "Сан-Сиро"?

Неприступная крепость

"Лацио" как раз "Стадио Олимпико" очень нужен. Даже во время рекордной для клуба 11-матчевой победной серии в пяти гостевых матчах для победы ему пришлось забивать после 83-ей минуты. Даже на самом "Олимпико", но в гостевом дерби, он лишь боязливо отбивался, забил случайно и не победил. Дома же все иначе. Через две недели после "Сампдории" и СПАЛ пропустил пять мячей. СПАЛ, те же две недели назад переигравший в гостях "Аталанту", а в первом круге победивший "орлов". И ныне он боролся, поначалу гораздо чаще владел мячом, интересно атаковал. Но в итоге был раздавлен. Четырьмя голами за 38 минут.

Разумеется, отметим Чиро Иммобиле, лучшего бомбардира лиги в последние десять лет (123 гола). И лучшего сейчас. Более его 25-ти мячей в 21-ом матче не забивал никто. Он четко сыграл при угловом, разворачивал блестящие контратаки, потанцевал с вратарем СПАЛ на боковой линии штрафной и перебросил его, ассистировал Кайседо. Феноменальный сезон для Чиро. Отметим и дубль Кайседо, которого Симоне Индзаги попросил играть, несмотря на боли. И перешедшего из СПАЛ Лаццари, разрывавшего свой фланг. Дома "Лацио" просто неудержим. Девять побед и две ничьи с разницей мячей 35:9!

Жертвы эйфории

Команды, начавшие тур на местах с четвёртого по девятое, не победили. Из них наиболее пострадала "Рома". "Волки", как ни странно, пали жертвой эйфории после невыигранного матча со всего тремя ударами в створ ворот. Эйфории после полного доминирования в дерби. Пророческие призывы Леонардо Спинаццолы играть как тогда, прессинговать и не засыпать, иначе придется лишь бегать вокруг игроков "Сассуоло", не были услышаны. До перерыва "Рома" ужасно работала в отборе, бестолково использовала преимущество во владении мячом. И лишь наблюдала за великолепными "компьютерными" контратаками "Сассуоло". А затем уже было поздно.

Новый капитан команды Эдин Джеко прямо заявил, что в первом тайме она не играла на уровне Серии А. Паулу Фонсека заявил, что ее не было на поле. Что не сумел объяснить. Возможно, дело в неприятной потере "последнего капитана" Алессандро Флоренци, ушедшего в аренду. Возможно, в эпидемии травм и усталости игроков. Возможно, в разрывах в опорной зоне, о чем говорил Фонсека, либо в опозданиях в прессинге (Джеко). Однако главной причиной трех пропущенных за первые 30 минут впервые с сентября 2012-го, четырёх за матч лучшей гостевой команды лиги по пропущенным (семь до этого), была именно непонятная эйфория после дерби.

Эйфория повлияла и на "Аталанту". 7:0 в гостях над "Торино" заставил ее забыть о 1:2 от СПАЛ дома. И против другого аутсайдера она открыла счет, но пропустила дважды из-за глупых ошибок в обороне. Здесь хотя бы быстро удалось вернуться. Но не включить свой каток. Не завалить соперника опасными моментами. Даже после 82-ой минуты, в численном большинстве. Джан Пьеро Гасперини, вчера признанный лучшим тренером лиги предыдущего сезона, говорил о дисбалансе в центре поля, признал, что его команда не играла как умеет. Признал и особые сложности против закрывающихся аутсайдеров. Не признал лишь одно - ей тяжелее дома.

Нет Ибры - нет "Милана"?

К потерявшим очки дома "Милану" и "Кальяри" претензий меньше. Ведь они играли против команд своего уровня, также претендентов на шестое место. Причем "россонери" - после 120-ти минут в Кубке. Против "Вероны", набравшей десять очков в четырех предыдущих матчах, еще и не играли Златан Ибрагимович, Беннасер, Кьер, Крунич. Миланцы наконец-то забили после шести первых таймов без забитых, в добавленное время их остановила стойка. И "россоблу" упустили победу лишь в концовке, до этого выглядели лучше "Пармы", набравшей 13 очков в предыдущих семи турах. Роландо Маран считает, что его подопечные уже выходят из кризиса.

Тем не менее, итоговая оценка обеих невысока. "Милан" прервал серию из пяти побед подряд во всех турнирах, вызвал заголовки вроде "нет Златана - нет "Милана" (Tuttosport). Более того, уступил "Вероне" по игре. В первые 20 минут он и вовсе не мог выбраться из обороны, затем комбинировал хуже, благодарил каркас ворот (дважды), защитников и вратаря. Даже в численном большинстве не забил. Стефано Пиоли говорил о страданиях и отсутствии остроты. А "Кальяри" дважды пропустил при доминировании, в том числе и на 94-ой минуте, разбазарил немало шансов. И не победил в восьмом матче подряд. Слишком долго.

Стороны камбеков

После очного матча 12-го января (0:1) разбазарившая тогда кучу убойных моментов "Болонья" казалась лузером, а выдержавший 90 минут давления сразу после 120-ти минут и пенальти в Кубке "Торино" - героем. Как же все изменилось! В последних двух турах первые устроили два камбека и стали лидером лиги по очкам с камбеков - 14. Боевитую "Брешию" они додавили 19-ым ударом по воротам (против трех) на 89-ой минуте. А вторые? Они проиграли четыре матча лиги и Кубка с общей разницей мячей 3:17. Среди них - наибольшее поражение в истории клуба (0:7), причем дома. И 0:4 против команды, не побеждавшей дома с начала сезона вообще.

Игроки "Болоньи" рассказывают о характере, привитом им борющимся с тяжёлой болезнью Синишей Михайловичем, как и прежде, владеют мячом и много создают, а теперь и реализовывают. До шестого места лишь два очка. Игрокам же "Торино" лучше молчать. Они пропустили с первого же опасного момента с углового, затем пропустили еще, дважды подряд оставив район линии штрафной пустынным. Совершенно не боролись против команды, набравшей лишь одно очко в предыдущих шести матчах.

Приводить их в чувство уже будет другой тренер. После такого даже стена, которой руководство огораживало Вальтера Маццарри, рассыпалась.

И 12-го января, и даже 18-го "Наполи" выглядел разваленным, продолжал бить различные антирекорды. Новый главный тренер Дженнаро Гаттузо говорил о позоре и дне. В те же дни "Сампдория" после 0:0 в Милане против предыдущей команды Гаттузо и после 5:1 над "Брешией" чувствовала себя очень хорошо. Но в понедельник команда Гаттузо одержала уже третью победу подряд. Казалось, она была упущена, когда как минимум 50-тиминутная растерянность "Наполи" превратила счет из 2:0 в 2:2. Но в итоге сыграли замены Гаттузо - забили именно Демме и Мертенс. И характер Гаттузо.

Кроме характера, отметим явно возросшую мобильность. А также пробуждение игроков центральной зоны. Гол заболевшего опорника Демме - признак его желания бороться. К тому же, к нему привела фланговая атака с большим присутствием в штрафной. В том числе и вингера Инсинье в центре. Ассист к первому голу отдал опорник Зелински. С левого фланга. А второй забил опорник Элмас. Как и Демме, свой первый за клуб. То есть, слабейшая линия команды, валившая ее ранее, решила судьбу этого матча. Работы непочатый край. Но ее первые результаты уже видны.

По очкам "Наполи" там же, где и "Болонья".

Аутсайдеры вернулись

После нескольких слабых недель аутсайдеры вновь заслужили комплименты. Даже проигравшие "Удинезе" и "Сампдория" понравились. Обе часто и весьма динамично атаковали через центр. Вторые после ужасного старта даже надолго выключили "Наполи" из игры. А "Сассуоло" наконец-то продемонстрировал весь свой потенциал. "Идеальное выступление. Но мы должны и далее требовать от себя много. И тогда пределов не будет. Кроме таланта нужна нацеленность, нужно обращать внимание на каждую деталь и не отпускать ничего". Семь очков в трех матчах - возможно, команда Роберто Де Дзерби способна продолжать так.

Трое из четырех главных аутсайдеров также понравились. Депрессивный "Лечче" выдал лучший матч в сезоне и в атаке, и в обороне, впервые победил дома. Причём во многом благодаря январским новичкам. Риккардо Сапонара, Антонин Барак, Алессандро Дейола дают надежду на менее напряжённые февраль и весну. "Дженоа" после 0:0 во Флоренции с упущенными шансами героически выстояла в Бергамо. Да и не сказать, что добыла ничью не по делу. "Брешия" также храбро боролась и весьма обидно упустила ничью. Потому ее наставник Эуженио Корини отказался впадать в депрессию. Эти команды еще поборются.

Украинский след

Гасперини удивил выходом Руслана Малиновского на 63-ей минуте именно вместо Дувана Сапаты. И еще больше - словами после матча о том, что именно украинец - первая альтернатива центрфорварду. При том, что Луис Муриэль вышел лишь после него. Как бы то ни было, ни в роли форварда, ни в роли полузащитника Руслан не помог вырвать победу. Хотя и активничал, был лучшим в команде по касаниям мяча за минуту игры. Он не сумел особо увеличить темп. Его два плотных удара с угла вратарской вратарь отбил не лучшим образом, но без важных последствий. Пять "кроссов" (большей частью справа) не замкнули ударами.

Евгений Шахов вышел на поле в другой ситуации, на 72-ой минуте, при счёте 3:0. Впрочем, до его выхода "Торино" пытался владеть мячом и найти гол престижа. После же "Лечче" вновь принялся нагнетать. Евгений запомнился пасом пяткой, из которого не вышло ничего. И попыткой на 78-ой минуте забежать и замкнуть прострел. Последнюю прервал оппонент, просто срубив его. Лападула реализовал пенальти.

Лучший игрок тура - Чиро Иммобиле ("Лацио"). Успевает на поле все

Прорыв тура - "Лечче". Новые игроки - новая команда

Разочарования тура - "Аталанта" и "Рома". Оглушенные медными трубами

Лучший вратарь тура - Симоне Коломби ("Парма"). Заменил Сепе как мог, отбил шесть ударов

Лучший тренер тура - Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"). Игроки "Ромы" лишь бегали вокруг

Фото - официальные сайты "Ювентуса", "Лацио", "Аталанты", "Лечче", Tuttosport