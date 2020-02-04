Торино объявил о прекращении сотрудничества с Маццари и назвал имя нового тренера

"Торино" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды, Вальтером Маццари.

В заявлении на официальном сайте клуб написал:

"После долгого анализа сложившейся ситуации президент Урбано Кайро и тренер Вальтер Маццари решили прекратить профессиональные отношения. "Торино" желает успеха Маццари и его тренерскому штабу, а также благодарит за честность и профессионализм в работе на протяжении последних двух лет.

Напомним, что Маццари возглавил "Торино" в январе 2018 года. В текущем сезоне туринцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Новым главным тренером команды стал уроженец Турина Морено Лонго. Он тренировал юношеские команды "быков" и даже выступал с ними в Юношеской лиге УЕФА благодаря победе в чемпионате Италии соответствующей возрастной категории.