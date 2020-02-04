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Годин сравнил Симеоне и Конте

Италия
(1 голосов)

По мнению уругвайца оба тренера очень похожи

Годин сравнил Симеоне и Конте
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Центбек "Интера" Диего Годин рассказал об общих чертах стиля игры Антонио Конте и Диего Симеоне:

"В нынешнем "Интере" мне многое напоминает об "Атлетико", выигравший Ла Лигу в сезоне 13/14: атмосфера в команде, командный дух и желание добиться общего успеха. Также чувствуется энтузиазм фанатов.

Конте и Симеоне очень похожи. Они оба живут игрой. Игрокам на поле передается эта энергия. Иметь тренера, который так сильно верит в свои идеи, имеет важнейшее значение для игроков на любой стадии сезона".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Интер (Милан) Диего Годин Диего Контенто
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