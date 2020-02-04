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Лукаку: Ибрагимович - настоящий чемпион, я его очень уважаю

Италия
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Два форварда успели поиграть в одной команде

Лукаку: Ибрагимович - настоящий чемпион, я его очень уважаю
UA-Футбол
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В преддверии миланского дерби, Ромелу Лукаку высказал несколько комплиментов в адрес Златана Ибрагимовича. Швед и бельгиец вместе играли за "МЮ".

"Ибрагимович? Он настоящий чемпион, я его очень уважаю. В "МЮ" я любил тренироваться вместе с ним. Жду нашей встречи на поле, он настоящий профессионал.

Я не удивлен, что он играет на таком уровне в 38 лет. Он невероятно много работает. Также он любит давать советы во время тренировок", - цитирует нападающего Tiki Taka.

Матч "Интера" и "Милана" состоится в воскресенье, 9-го февраля. Начало игры в 21:45.

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В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Интер (Милан) Милан
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