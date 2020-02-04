Лукаку: Ибрагимович - настоящий чемпион, я его очень уважаю

В преддверии миланского дерби, Ромелу Лукаку высказал несколько комплиментов в адрес Златана Ибрагимовича. Швед и бельгиец вместе играли за "МЮ".

"Ибрагимович? Он настоящий чемпион, я его очень уважаю. В "МЮ" я любил тренироваться вместе с ним. Жду нашей встречи на поле, он настоящий профессионал.

Я не удивлен, что он играет на таком уровне в 38 лет. Он невероятно много работает. Также он любит давать советы во время тренировок", - цитирует нападающего Tiki Taka.

Матч "Интера" и "Милана" состоится в воскресенье, 9-го февраля. Начало игры в 21:45.