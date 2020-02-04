Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенси: Эриксен может дать толчок Интеру
Такой опытный игрок может это сделать
Полузащитник "Интера" Стефано Сенси высказал свое мнение касательно подписания Кристиана Эриксена.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы не отпускать "Ювентус" в таблице. Помимо этого, "Лацио" также сейчас показывает хороший результат. Мы работаем над ошибками, нужно постоянно набирать очки.
Эриксен может дать нам многое. Мы поговорили с ним, как только он перешел к нам. Он уже успел показать свое качество на поле. Думаю, что он должен дать нам нужный толчок", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.
На данный момент миланский клуб отстает от "Ювентуса" на три очка.