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Сенси: Эриксен может дать толчок Интеру

Италия
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Такой опытный игрок может это сделать

Сенси: Эриксен может дать толчок Интеру
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Полузащитник "Интера" Стефано Сенси высказал свое мнение касательно подписания Кристиана Эриксена.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не отпускать "Ювентус" в таблице. Помимо этого, "Лацио" также сейчас показывает хороший результат. Мы работаем над ошибками, нужно постоянно набирать очки.

Эриксен может дать нам многое. Мы поговорили с ним, как только он перешел к нам. Он уже успел показать свое качество на поле. Думаю, что он должен дать нам нужный толчок", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.

На данный момент миланский клуб отстает от "Ювентуса" на три очка.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Стефано Сенси
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