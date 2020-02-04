Сенси: Эриксен может дать толчок Интеру

Полузащитник "Интера" Стефано Сенси высказал свое мнение касательно подписания Кристиана Эриксена.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы не отпускать "Ювентус" в таблице. Помимо этого, "Лацио" также сейчас показывает хороший результат. Мы работаем над ошибками, нужно постоянно набирать очки.

Эриксен может дать нам многое. Мы поговорили с ним, как только он перешел к нам. Он уже успел показать свое качество на поле. Думаю, что он должен дать нам нужный толчок", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.

На данный момент миланский клуб отстает от "Ювентуса" на три очка.