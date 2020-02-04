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Капитан вновь в строю: Кьеллини провел тренировку в общей группе Ювентуса

Италия
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Сарри должен быть доволен

Капитан вновь в строю: Кьеллини провел тренировку в общей группе Ювентуса
UA-Футбол
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"Ювентус" начал подготовку к очередному матчу Серии А. Вместе с командой тренировку провел Джорджо Кьеллини.

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Капитан "зебр" частично занимался в общей группе. Есть небольшой шанс, что он сыграет с "Вероной". Напомним, что он играл с августа месяца, после того, как порвал крестообразные связки на тренировке.

Вчера стало известно, что Кьеллини попал в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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