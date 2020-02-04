Капитан вновь в строю: Кьеллини провел тренировку в общей группе Ювентуса

"Ювентус" начал подготовку к очередному матчу Серии А. Вместе с командой тренировку провел Джорджо Кьеллини.

Капитан "зебр" частично занимался в общей группе. Есть небольшой шанс, что он сыграет с "Вероной". Напомним, что он играл с августа месяца, после того, как порвал крестообразные связки на тренировке.

In campo con i miei compagni, sensazione bellissima! pic.twitter.com/tF0IyomdOn — Giorgio Chiellini (@chiellini) February 4, 2020

Вчера стало известно, что Кьеллини попал в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов.