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Капитан вновь в строю: Кьеллини провел тренировку в общей группе Ювентуса
Сарри должен быть доволен
"Ювентус" начал подготовку к очередному матчу Серии А. Вместе с командой тренировку провел Джорджо Кьеллини.
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Капитан "зебр" частично занимался в общей группе. Есть небольшой шанс, что он сыграет с "Вероной". Напомним, что он играл с августа месяца, после того, как порвал крестообразные связки на тренировке.
In campo con i miei compagni, sensazione bellissima! pic.twitter.com/tF0IyomdOn— Giorgio Chiellini (@chiellini) February 4, 2020
Вчера стало известно, что Кьеллини попал в заявку "Ювентуса" на Лигу Чемпионов.
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