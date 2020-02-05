Лацио - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А

5 февраля. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Повторение рекорда лиги - 25 голов Чиро Иммобиле в 21-ом матче, 16 матчей Серии А подряд без поражений, что лишь на один меньше рекорда клуба 20-летней давности, семь домашних побед подряд впервые с 2001-го года. В целом 29 очков, ноль поражений и 35 забитых мячей в 11-ти домашних матчах. Все это - текущая статистика лучшего сезона "Лацио" со времен Скудетто-99. Победа в матче, перенесенном из-за Суперкубка Италии, уменьшит отставание "орлов" от первого места лишь до двух очков. И позволит обойти "Интер". Сумеет ли боевитая "Верона" Ивана Юрича помешать этому?

Рекордную для клуба серию из 11-ти побед прервало невнятное, боязливое выступление в дерби (1:1). Однако "Лацио" тут же опомнился. Четырьмя голами в ворота СПАЛ (5:1) уже к 38-ой минуте. Первым голом - уже на третьей, а затем - серией великолепных контратак. Иммобиле и Кайседо сделали по дублю, причем Чиро забил свой второй после выманивания вратаря к боковой линии штрафной, серии финтов и заброса мимо него. Также он ассистировал Фелипе. Оба латераля - Лулич и Лаццари - отличились ассистами. Все это вывело команду на 52 забитых мяча. Да и по пропущенным (20) она осталась второй.

После такой игры разговоры вокруг о Скудетто лишь участились. В клубе пытаются отбиваться, спортивный директор Игли Таре и главный тренер Симоне Индзаги вновь повторили, что их цель - Топ-4, а о большем говорить рано. Оба говорят об опасной лиге и не желают отвлекаться. Таре помнит, как уже не раз все быстро менялось. Но и он признает, что команда заслуживает свой нынешний успех и говорит о великолепной атмосфере в раздевалке и великолепной работе тренерского штаба. Болельщики чувствуют все это, и сегодня на "Олимпико" должны прийти сорок тысяч. Особенный сезон для "Лацио".

Как и для "Вероны". Новичок лиги опровергает все прогнозы. До шестого места лишь два очка. Серия из шести матчей без поражений (три победы, три ничьи) - лучшая за 20 лет. В воскресенье "эллины" заперли "Милан" у его ворот в первые 20 минут, забили, затем переиграли его и в открытой игре, дважды попав в каркас ворот. Четко отыграли 23 минуты вдесятером (1:1). Corriere Di Verona, отметив ум, самоотверженность, постоянный бег команды и матчи против "Лацио" и "Ювентуса" в течение четырех дней, даже заявил, что она станет "арбитром" в борьбе за Скудетто. Возможно, это и произойдет.

Кадры

У Индзаги нет ни желания, ни возможности ротировать состав. Потому он и беспокоится прежде всего о физической форме игроков. Хоакин Корреа и Данило Катальди вне заявки, состояние Луиса Фелипе неясно. Его заменит Баштуш либо Патрик. Вот и все замены. Хотя Лаццари, Лулич, Иммобиле и Кайседо устали, и тренеру приходится просить их пожертвовать собой. Зато взаимопонимание форвардов поражает. Индзаги отмечает, что они радуются друг за друга и помогают друг другу. Что еще нужно? А лучший ассистент лиги Луис Альберто остался без гола либо ассиста против СПАЛ, потому будет мотивирован.

"Верона" также играет с тремя центральными защитниками. Вот только без форвардов. Неудивительно, если вспомнить, что они не забивали вовсе до 24-го ноября. В Милане играла "фальшивая девятка" Верре. И сегодня вряд ли в "старте" выйдет Ди Кармине либо Степински. Отметим латералей - автора гола в Милане Фараони, автора четырех ассистов с начала сезона Лазовича. По продуктивности этих ребят, да и по общей интенсивности игры, "Верона" весьма напоминает "Аталанту" Джан Пьеро Гасперини. У которого Юрич работал помощником. Также отметим дисквалификацию генерала центра поля Амрабата. Серьезная потеря.

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Пессина, Велозу, Лазович, Дзакканьи, Борини, Верре

Прогноз: Лацио - Эллас Верона 2:1

Против "Вероны", как и против ее "учителя" "Аталанты", очень сложно играть. Она четвертая в лиге по пропущенным (23), быстра. А из 44-ех очных матчей проиграла лишь 17. С другой стороны, проиграла все пять последних, лишилась мощи и интенсивности Амрабата, забила в два раза меньше (26). А "лациале" дома великолепны. "Эллины" разрывают аутсайдеров, играют вничью с командами своего уровня ("Милан", "Болонья", "Кальяри") и в тяжелой плотной борьбе, но проиграли всем лидерам - "Ювентусу", "Интеру", "Аталанте", "Роме". Ставим на поражение и от "Лацио". Без обилия голов.

Фавбет: 1.43 - 4.95 - 7.60

Пари-Матч: 1.48 - 4.50 - 7.10

William Hill: 1.42 - 4.60 - 7.00