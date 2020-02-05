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Сегодня, 5 февраля, Роналду исполняется 35 лет – Ювентус приготовил яркое поздравление для CR7

Италия
(1 голосов)

Португалец немного старше Месси

Сегодня, 5 февраля, Роналду исполняется 35 лет – Ювентус приготовил яркое поздравление для CR7
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Туринский "Ювентус" поздравил с Днем рождения португальского нападающего своей команды Криштиану Роналду, которому сегодня, 5 февраля, исполнилось 35 лет.

"Мы могли бы написать о невероятной статистике, могли бы использовать огромный список прилагательных, но правда в том, что Криштиану Роналду, который сегодня отмечает свой второй День рождения в "Ювентусе", уже давно вышел за рамки описываемого. Его отношение к спорту прекрасно переплетается с нашей ДНК: культура работы, желание прогрессировать каждый день и бесконечная жажда успеха".

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"Он подарил нам сумасшедшие голы, праздновал их 50 раз, забив практически всем соперникам, с которыми играл в составе "Ювентуса" в Италии и Европе. Только 4 команды не пострадали, встретившись лицом к лицу с "черно-белым" Криштиану, который только что повторил рекорд Давида Трезеге. Все вместе, в едином порыве, как мы кричим во время его знаменитых празднований голов: "С Днем ​​рождения, Криштиану!"

Вашему вниманию – все выигранные трофеи Роналду за карьеру:

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Juventus

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.02.2020 в 10:12
С юбилеем!! Учитывая его физическую форму, до сорока до лет спокойно может поиграть на высоком уровне! P.S. Олень, свой подарок можешь оставить у себя на стойбище
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