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Сегодня, 5 февраля, Роналду исполняется 35 лет – Ювентус приготовил яркое поздравление для CR7
Португалец немного старше Месси
Туринский "Ювентус" поздравил с Днем рождения португальского нападающего своей команды Криштиану Роналду, которому сегодня, 5 февраля, исполнилось 35 лет.
"Мы могли бы написать о невероятной статистике, могли бы использовать огромный список прилагательных, но правда в том, что Криштиану Роналду, который сегодня отмечает свой второй День рождения в "Ювентусе", уже давно вышел за рамки описываемого. Его отношение к спорту прекрасно переплетается с нашей ДНК: культура работы, желание прогрессировать каждый день и бесконечная жажда успеха".
"Он подарил нам сумасшедшие голы, праздновал их 50 раз, забив практически всем соперникам, с которыми играл в составе "Ювентуса" в Италии и Европе. Только 4 команды не пострадали, встретившись лицом к лицу с "черно-белым" Криштиану, который только что повторил рекорд Давида Трезеге. Все вместе, в едином порыве, как мы кричим во время его знаменитых празднований голов: "С Днем рождения, Криштиану!"
Вашему вниманию – все выигранные трофеи Роналду за карьеру:
Happy 35th birthday Cristiano Ronaldo:— Squawka Football (@Squawka) February 5, 2020
• 5x Champions League winner
• 5x Ballon d'Or winner
• 4x FIFA Player of the Year
• 4x European Golden Shoe
• 3x Premier League winner
• European Championship
• Nations League
One of the greatest players to have played the game. pic.twitter.com/YhBUn4HFW4