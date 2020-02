Сегодня, 5 февраля, Роналду исполняется 35 лет – Ювентус приготовил яркое поздравление для CR7

Туринский "Ювентус" поздравил с Днем рождения португальского нападающего своей команды Криштиану Роналду, которому сегодня, 5 февраля, исполнилось 35 лет.

Вашему вниманию – все выигранные трофеи Роналду за карьеру:

Happy 35th birthday Cristiano Ronaldo:



• 5x Champions League winner

• 5x Ballon d'Or winner

• 4x FIFA Player of the Year

• 4x European Golden Shoe

• 3x Premier League winner

• European Championship

• Nations League



One of the greatest players to have played the game. pic.twitter.com/YhBUn4HFW4