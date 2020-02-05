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"Игрок становится белой вороной, когда у него заканчивается контракт с клубом". Эриксен – о переезде из Лондона

Италия
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"Игрок становится белой вороной, когда у него заканчивается контракт с клубом". Эриксен – о переезде из Лондона
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Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен рассказал о последних месяцах выступлений в лондонском "Тоттенхэме". Цитирует Эриксена издание ВВС Sports.

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"После того, как летом я сообщил о поиске нового вызова, каждый матч преподносился так, будто он для меня последний. Даже болельщики, которых я встречал на улице, мысленно уже провожали меня. В Англии, когда у тебя остаются считанные месяцы до окончания контракта, считается, что ты должен уйти прямо сейчас. В итоге я сыграл около 30 матчей, где каждую встречу со мной прощались. Я и был в команде, но одновременно не был".

"Дело в том, что проблемы "Тоттенхэма" перекладывались всеми на мою физическую форму. Если клуб не играет должным образом, то дело во мне? Когда твой контракт заканчивается, становишься белой вороной. Меня обвиняли во многих вещах, считали, что я плохой парень".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон)
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