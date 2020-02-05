"Игрок становится белой вороной, когда у него заканчивается контракт с клубом". Эриксен – о переезде из Лондона

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен рассказал о последних месяцах выступлений в лондонском "Тоттенхэме". Цитирует Эриксена издание ВВС Sports.

"После того, как летом я сообщил о поиске нового вызова, каждый матч преподносился так, будто он для меня последний. Даже болельщики, которых я встречал на улице, мысленно уже провожали меня. В Англии, когда у тебя остаются считанные месяцы до окончания контракта, считается, что ты должен уйти прямо сейчас. В итоге я сыграл около 30 матчей, где каждую встречу со мной прощались. Я и был в команде, но одновременно не был".