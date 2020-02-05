Диего Лопес возглавил Брешиа

"Брешиа" на официальном сайте сообщила о том, что главным тренером команды стал Диего Лопес.

Ранее второй раз за сезон был уволен со своего поста Эудженио Корини.

Последним место работы 45-летнего уругвайца был "Пеньяроль", с которым он становился чемпионом Уругвая.

"Брешиа" занимает 19-е место в чемпионате Италии. Команда набрала 15 очков в 22 матчах.