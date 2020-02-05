Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения. 35-летний португалец выложил видео с тренировки, на которой он выполняет беговые упражнения.

— С днем рождения меня, — подписал португалец ролик в "Инстаграме".

В этом сезоне Роналду провел 27 матчей за клуб, в которых забил 22 гола и отдал 3 передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.