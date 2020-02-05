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Роналду поздравил сам себя с днем рождения
Ему исполнилось 35 лет
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения. 35-летний португалец выложил видео с тренировки, на которой он выполняет беговые упражнения.
— С днем рождения меня, — подписал португалец ролик в "Инстаграме".
В этом сезоне Роналду провел 27 матчей за клуб, в которых забил 22 гола и отдал 3 передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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Комментарии (6)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
05.02.2020 в 17:20
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-1
ВітяДобрий ніч (Київ)
05.02.2020 в 17:00
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+1
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
05.02.2020 в 17:21
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0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2020 в 17:00
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-3
ВітяДобрий ніч (Київ)
05.02.2020 в 17:04
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+1
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2020 в 17:17
0
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