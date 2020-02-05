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Роналду поздравил сам себя с днем рождения

Италия
(2 голосов)

Ему исполнилось 35 лет

Роналду поздравил сам себя с днем рождения
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил сам себя с днем рождения. 35-летний португалец выложил видео с тренировки, на которой он выполняет беговые упражнения.

— С днем рождения меня, — подписал португалец ролик в "Инстаграме".

В этом сезоне Роналду провел 27 матчей за клуб, в которых забил 22 гола и отдал 3 передачи. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (6)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
05.02.2020 в 17:20
мені все-одно що на Мессі, що на Роналду, але помітив одну деталь: Кріштіано старається до себе привернути увагу спільноти через подібного роду трюки (не буду перераховувати буквально), але то є популізм і не більше, а Мессі в такому порівнянні самодостатній і йому такі витівки нафіг не потрібні!..
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ВітяДобрий ніч (Київ)
05.02.2020 в 17:00
Мессі-сачок, бери приклад з тренувань
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Мистер Блин (Хмельницкий)
05.02.2020 в 17:21
Мессі теж тренується, тільки от забуває попросити когось із дружбанів, щоб познімали з телефону
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2020 в 17:00
Одно время в Испании был очень популярный мем.... кр7 лежит на зеркале и сам себя ... любит....Вся Испания потешалась...И действительно, было очень смешно... Сегодняшнее поздравление самому себе из этой же серии...
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-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
05.02.2020 в 17:04
ти так мріяв, що б він тебе любив
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2020 в 17:17
Насчет моих мечт я ничего не говорил. про мечты сказал ты...Значит - это твое. Не делись сокровенным. Оставь своё глубоко интимное у себя.
0
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