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Эриксен: Я перешёл в Интер, чтобы побеждать и начать что-то новое

Италия
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Датчанин надеется завоевать титул

Эриксен: Я перешёл в Интер, чтобы побеждать и начать что-то новое
Новина українською

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен рассказа о причине, из-за которой решил покинуть стан "Тоттенхэм Хотспур" и присоединиться к миланской команде.

"У меня есть большой шанс выиграть трофей вместе с „Интером“. У „Интера“ больше шансов завоевать титул, чем у „Тоттенхэма“, это безусловно. Финал Лиги чемпионов стал ужасным днём для всех в „Тоттенхэме“. Мы потеряли то, о чём не хочется вспоминать.

Я перешёл в „Интер“, чтобы побеждать и начать что-то новое. Последний раз, когда я что-то выигрывал, был в „Аяксе“ много лет назад. Я до сих пор помню то чувство, поэтому хочу выиграть трофей с „Интером“", — приводит слова Эриксена Sky Sport Italia.

Напомним, что хавбек заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Интер Тоттенхэм
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