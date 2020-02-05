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Конте хочет видеть в Интере основного игрока Аталанты

Италия
(1 голосов)

Очень интересный трансфер

Конте хочет видеть в Интере основного игрока Аталанты
UA-Футбол
Новина українською

Миланский "Интер" хочет летом вступить в переговоры с защитником "Аталанты" Робином Госенсом. Об этом сообщает FCInterNews.it.

В трансфере лично заинтересован Антонио Конте. Он уверен, что немецкий игрок укрепит позицию левого латераля, с которой у итальянца возникают проблемы.

Гасперини в "Аталанте" играет по схеме 3-5-2, а потому Госенс прекрасно подходит под модель Конте. В этом сезоне он провел 25 матчей и забил 8 голов.

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Ранее была информация, что защитник "Интера" может перейти в "Ман Сити".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Антонио Конте Интер (Милан) Робин Госенс
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