Конте хочет видеть в Интере основного игрока Аталанты

Миланский "Интер" хочет летом вступить в переговоры с защитником "Аталанты" Робином Госенсом. Об этом сообщает FCInterNews.it.

В трансфере лично заинтересован Антонио Конте. Он уверен, что немецкий игрок укрепит позицию левого латераля, с которой у итальянца возникают проблемы.

Гасперини в "Аталанте" играет по схеме 3-5-2, а потому Госенс прекрасно подходит под модель Конте. В этом сезоне он провел 25 матчей и забил 8 голов.

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Ранее была информация, что защитник "Интера" может перейти в "Ман Сити".