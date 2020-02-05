Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте хочет видеть в Интере основного игрока Аталанты
Очень интересный трансфер
Миланский "Интер" хочет летом вступить в переговоры с защитником "Аталанты" Робином Госенсом. Об этом сообщает FCInterNews.it.
В трансфере лично заинтересован Антонио Конте. Он уверен, что немецкий игрок укрепит позицию левого латераля, с которой у итальянца возникают проблемы.
Гасперини в "Аталанте" играет по схеме 3-5-2, а потому Госенс прекрасно подходит под модель Конте. В этом сезоне он провел 25 матчей и забил 8 голов.
Читайте такжеИнтер готов продлить контракт с 20-летним защитником
Ранее была информация, что защитник "Интера" может перейти в "Ман Сити".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...